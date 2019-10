Coldplay revelaram o nome das músicas do novo álbum nos classificados de jornais

A banda Coldplay revelou a lista de canções do seu novo álbum, Everyday Life, num anúncio dos classificados em jornais de lados opostos do mundo. Os anúncios do jornal britânico North Wales Daily Post e dos dois jornais australianos Sydney Morning Herald e The West Australian são os primeiros na série de pistas que a banda vai criar em torno do novo álbum, afirma a revista norte-americana Variety.

O jornal britânico foi escolhido porque o guitarrista principal Jonny Buckland, vem de Pantymwyn, perto de North Wales, no Reino Unido. E também disse anteriormente que quando era novo trabalhou no Noth Wales Daily Post. Ainda não se sabe o motivo de escolha dos jornais australianos.

O grupo pop-rock começou a promover o seu próximo álbum com uma serie de posters vintage que apareceram na Alemanha, Hong Kong e outros locais do mundo. Até agora, a estratégia promocional não convencional dos Coldplay recebeu boas reações nas redes sociais.

















Track list for Coldplay’s new album listed in the classifieds of the Sydney Morning Herald @coldplay @coldplayxtra pic.twitter.com/KnKX07rtLk — Kate Lyons (@MsKateLyons) October 24, 2019

Everyday Life está agendado para 22 de novembro deste ano. As 18 músicas nos anúncios dos classificados incluem Guns, Orphans, Church, When I Need a Friend, Champions of the World e a que está escrita em árabe significa Os filhos de Adão. A banda formou-se em 1996 e lançou o seu último álbum, A Head Full of Dreams, em 2016.