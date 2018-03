Chico Buarque actua em Junho em Lisboa e no Porto

Os músicos que acompanham o cantor são companheiros habituais de palco: o maestro, arranjador e violonista Luiz Cláudio Ramos, João Rebouças, no piano, Bia Paes Leme, nos teclados e coro, Chico Batera, na percussão, Jorge Helder, no contrabaixo, Marcelo Bernardes, na flauta e sopros, e Jurim Moreira, na bateria, segundo informação da Everything is New, promotora da digressão em Portugal.



Na digressão brasileira, que este mês Chico Buarque cumpre em São Paulo, o músico também tem interpretado canções da sua carreira como "Iolanda", que compôs com Pablo Milanés, "Injuriado", num dueto com Bia Paes Leme, "As vitrines", "Gota d'água", "Geni e o zepelin", "Futuros amantes", "A história de Lily Braun", que escreveu com Edu Lobo, assim como "A bela e a fera", ambas de "O grande circo místico".



A imprensa local destaca igualmente as críticas à presidência de Michel Temer, que Chico Buarque tem feito nas suas actuações, nomeadamente no sábado passado, em São Paulo quando, depois de cantar "Homenagem ao Malandro", o cantor afirmou "Temer não ouve nada", enquanto o público gritava "Fora Temer".



Buarque, que recentemente colaborou com os portugueses António Zambujo e Carminho, já tinha trabalhado com Sérgio Godinho e Eugénia Melo e Castro, e sido ponto de partida para o documentário "Meu Caro Amigo Chico", de Joana Barra Vaz, sobre a relação da música portuguesa com a brasileira (e seus mercados), estreado no festival IndieLisboa em 2012.



Com "Caravanas", editado em Setembro último, colocou fim a um interregno de gravações discográficas, que durava desde 2011.



"Caravanas", o 23º álbum de estúdio, do cantor de 73 anos, conta com nove temas, foi produzido por Vinícius França e tem arranjos do maestro e violonista Luiz Cláudio Ramos, com quem Chico Buarque trabalha há mais de 30 anos.



A última vez que Chico Buarque actuou em Portugal foi em 2006, quando fez nove concertos de apresentação do álbum "Carioca", tendo actuado em Espinho, Porto e Lisboa.



Os concertos em Portugal acontecem depois de cumprida a digressão no Brasil.

O músico Chico Buarque actua em Junho, em Portugal, com dois espectáculos agendados para o Coliseu do Porto e três para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, disse à Lusa fonte da promotora."Chico Buarque vem a Portugal apresentar o seu mais recente álbum, 'Caravanas', que saiu no ano passado, actuando nos dias 02 e 3 de Junho no Porto e, nos dias 7, 8 e 9, no de Lisboa", disse a mesma fonte.O álbum é dedicado ao baterista que acompanhou Chico Buarque durante anos, Wilson das Neves, que morreu no ano passado, e inclui temas como "Grande Hotel", "Tua Cantiga", "Homenagem ao Malandro" e "Todo o Sentimento".