Grande fenómeno atual da música brasileira, Vítor Kley traz a Portugal o seu novo espetáculo, Adrenalizou, que chega ao Coliseu do Porto esta quinta-feira, 7 de novembro, às 20h30 (com bilhetes de €18 a €40), e segue para Faro - sexta-feira, 8, às 21h30, no Teatro das Figuras (de €20 a €22,50) - e Cantanhede - sábado, 9, às 22h, no Multiusos de Febres (€15 a €20), terminando o périplo no Coliseu de Lisboa, no domingo, 10, às 19h (€35 a €45).Especialmente acarinhado pelo público adolescente, o cantor de 25 anos promete "muita alegria e alto astral" neste concerto que não dispensará sucessos como O Sol, Morena, Dois Amores, Farol ou a parceria com as Anavitória, Pupila, mas guardará um espaço especial para o projeto paralelo Microfonado, com os temas, em estreia, A Tal Canção pra Lua e Mundo Paralelo, e para Adrenalizou, o seu EP de 2018, premiado com disco de platina por alcançar a marca das 80 mil cópias vendidas.