Benjamin Clementine regressa a Portugal em Julho

O músico inglês Benjamin Clementine actua no último dia da próxima edição do festival Super Bock Super Rock (SBSR), que decorre de 19 a 21 de Julho no Parque das Nações, em Lisboa, anunciou esta sexta-feira a promotora Música no Coração.



O anúncio acontece no termo de uma 'minidigressão' do músico em Portugal, iniciada na passada segunda-feira, em Viana do Castelo, e que teve o concerto de encerramento na quinta-feira à noite, no Campo Pequeno, em Lisboa, depois da actuação na Figueira da Foz, na terça-feira.



Estes três mais recentes concertos de Clementine em Portugal realizaram-se no âmbito da "The Wandering tour", para apresentação do seu novo álbum, "I tell a fly".



Este segundo álbum de Benjamin Clementine tem sido descrito pelo músico como uma continuação de "At least for now", o premiado título de 2015, que nesse ano cantou no SBSR, lhe deu reconhecimento público e lhe garantiu uma legião de fãs, em Portugal.



Benjamin Clementine esteve no verão passado no festival de Paredes de Coura, onde antecipou alguns dos temas de "I tell a fly", ainda inédito na altura.



The XX, Justice, The Vaccines, Lee Fields & The Expressions, TORRES, no dia 19, o 'rapper' norte-americano Travis Scott, que se estreia em Portugal, Anderson .Paak & The Free Nationals, Slow J, Tom Misch, Oddisee & Good Company e Olivier St. Louis, no dia 20, e Julian Casablancas & The Voidz, Jorja Smith, Baxter Dury e Sevdaliza, são outros nomes já anunciados para a 24.ª edição do SBSR.