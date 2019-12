Bad Bunny é a primeira confirmação para o festival Sudoeste 2020

O cantor porto-riquenho Bad Bunny é a primeira confirmação para a 24.ª edição do festival Sudoeste, que decorre em agosto na Zambujeira do Mar, foi hoje anunciado.

Bad Bunny, "um dos nomes mais fortes da música latina da atualidade", atua no festival MEO Sudoeste a 05 de agosto, no palco principal, de acordo com a promotora Música no Coração num comunicado hoje divulgado.

O cantor, 'rapper' e produtor porto-riquenho, de 25 anos e responsável por temas como "Diles", "Soy peor" e "Pa ti", editou o álbum de estreia, "X 100PRE" no ano passado. Também em 2018, "o seu nome aparece por quatro vezes no top de 'singles' mais vendidos, alcançando mesmo a primeira posição com o tema 'I Like It' da rapper Cardi B, que conta também com a participação de J Balvin".

O Sudoeste regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, de 04 a 08 de agosto de 2020, mas o campismo estará disponível a partir de 01 de agosto.

De acordo com a promotora, "a aposta na música latina, em conformidade com a temperatura do festival, mantém-se na próxima edição do MEO Sudoeste".

Os bilhetes para o festival já estão à venda: até 31 de dezembro custam 100 (passe geral) e 48 euros (bilhete diário). Depois disso vão aumentando gradualmente. A partir de 01 de agosto têm um custo de 120 (passe geral) e 55 euros (bilhete diário). Além disso, está disponível um 'Fã Pack' nas lojas FNAC, em "quantidade limitada", que tem um custo de 85 euros (passe geral).