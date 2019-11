Avenida acima e abaixo com as novas tendências sonoras

A palavra de ordem é contemporaneidade - anualmente por esta altura, o Super Bock em Stock (que já foi Mexefest) traz à Avenida da Liberdade notáveis exemplos das novas tendências da música indie, seja hip-hop, soul ou rock, não importa o género.Este ano os concertos são já esta sexta e no sábado, 22 e 23 de novembro, e os passes custam €45.Claro que são os cabeças de cartaz que tocam na sala com maior capacidade, o Coliseu dos Recreios – destacando-se, na sexta, às 22h (depois de Sinkane e antes do DJ set dos Friendly Fires), Michael Kiwanuka, o autor de Cold Little Heart, do genérico da série Big Little Lies, que estreou em Portugal em 2012, no EDP Cool Jazz.No sábado, o mítico palco receberá Curtis Harding, mestre da fusão de rock e r&b, às 21h, além do português Slow J, às 22h30, e a dupla Haute, a dar cartas na eletrónica europeia, à 1h.No entanto, há outras salas, entre o total de 10, incluindo a Casa do Alentejo, o Maxime, o Capitólio ou a Estação CP do Rossio, a ter em conta: atenção, no sábado, à folk intimista de Marissa Nadler e de Josh Rouse (ela no Palácio da Independência, ele – que está na foto de abertura deste texto) no Tivoli, logo a seguir a Ady Suleiman, e a quatro momentos, que se preveem envolventes, no São Jorge – Nilüfer Yanya na sexta, Balthazar, Ghostly Kisses e Helado Negro no sábado.