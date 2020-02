Luísa Sobral em formato intimista no Palacete Silva Monteiro - Casa do Vinho Verde, no Porto, no sábado, 15 de fevereiro (com bilhetes a €30), é uma das propostas do festival Montepio Às Vezes O Amor. Outra, também intimista, é a atuação de Anavitória, na sexta, 14, no Clube de Fado, Lisboa, com bilhete duplo, com jantar, por €160. Há mais: a 14, Amor Electro em Braga, Aurea em Vila do Conde, Viviane em Setúbal, Tiago Bettencourt em Santarém, Dead Combo em Lisboa, GNR no Porto, João Pedro Pais em Coimbra e Mafalda Veiga em Aveiro; a 15, Marco Rodrigues em Lagoa, Jorge Palma em Albergaria-a-Velha, The Black Mamba nas Caldas da Rainha, Carolina Deslandes em Castelo Branco e GNR em Lisboa; a banda do filme Variações atua os dois dias em Leiria.