Angel Olsen tem um disco novo e vai ser lançado a 28 de agosto. O novo álbum da cantora chama-se Whole New Mess e é como que a continuação do seu último trabalho, All Mirrors, editado o ano passado.O novo álbum de Olsen foi gravado num estúdio que aproveitou o espaço de uma antiga igreja em Anacortes, Washington, nos EUA, em 2018.Quando falou com a SÁBADO em 2019 prometera um disco que se aproximasse a Nebraska de Bruce Springsteen, um disco despido, só ela com a sua guitarra e a cantar e é exactamente isso que o novo single, "Whole New Mess" faz adivinhar.Angel Olsen, que tocou em Portugal ainda este ano, antes da pandemia, volta ao país para o Alive 2021, onde vai tocar no palco Sagres, a 9 de julho.A cantora mostrou hoje o vídeo para o tema que dá título ao novo trabalho. A realização é de Ashley Connor com quem Angel Olsen colaborou anteriormente no vídeo para Lark, de 2019.