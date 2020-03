André Henriques, sem Linda Martini, no festival Eu Fico em Casa

Coincidindo com o lançamento do seu álbum de estreia a solo, de nome Cajarana e de que já eram conhecidos os singles E De Repente e Casa na Praia, o também líder dos Linda Martini, André Henriques, estreia o seu novo concerto em direto da sua casa, no âmbito do #FestivalEuFicoEmCasa, pelo seu Instagram, @_andrehenriques_.





Com uma carreira consistente com a sua banda Linda Martini, Henriques tem-se destacado pelo cuidado na escrita de canções, o que tem levado muitos intérpretes a convidá-lo a escrever para eles – casos de Cristina Branco ou Rui Carvalho (Filho da Mãe).O seu novíssimo álbum de estreia conta com produção Ricardo Dias Gomes, músico brasileiro que tem colaborado com Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto ou Jesse Harris, e mostra um André Henriques mais que nunca ligado às palavras, que vão decerto brilhar neste festival online, que pretende distrair-nos da quarentena, a partir das 17h30.