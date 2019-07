Numa visita ao recinto na semana passada, o presidente da CMO, Isaltino Morais , tinha anunciado que a autarquia tem "praticamente concluídos" dois projetos de passagem aérea entre Algés e o respetivo Passeio Marítimo.Os dois projetos "irão permitir a criação de duas ligações por cima do caminho de ferro para o terrapleno, para permitir saídas e entradas de pessoas".Atualmente, a passagem de peões de Algés para o Passeio Marítimo é feita através de um túnel, que faz ligação à estação de comboios.Nos dias do festival, à noite e por questões de segurança, o túnel só pode ser utilizado por pessoas com mobilidade condicionada.O escoamento do resto do público é feito pelo viaduto da CRIL.Embora a 13.ª edição do festival NOS Alive só termine às 04:00 de domingo - "ainda muitos espetáculos vão decorrer" - o promotor Álvaro Covões fez, pelas 21:00, um balanço positivo da iniciativa."Também esgotámos o dia de hoje, estamos satisfeitos", afirmou Álvaro Covões.Em comparação com anos anteriores, era notória este ano uma menor afluência de público. Hoje é, sem dúvida, o dia com mais pessoas no recinto do festival.Na sexta-feira, as primeiras bandas a atuarem no palco principal fizeram-no para poucas centenas de espetadores.O promotor destacou também que "os concertos foram espetaculares" e que, nesta edição, os seus "vencedores" foram Ornatos Violeta, Jorja Smith e Grace Jones.Álvaro Covões destacou ainda o trabalho de Odeith na transformação do palco Comédia numa instalação artística."Estamos muito satisfeitos com o trabalho que o Odeith fez connosco, um movimento que começámos no ano passado com o Bordalo II", afirmou, referindo que Odetih, "que em Portugal é menos conhecido do que lá fora, merece o carinho de todos", já que é "mais um português que vende Portugal no mundo, é o melhor do mundo em anamórfico, graffiti a 3 dimensões".Na 13.ª edição, o festival manteve a parceria com o Instituto Gulbenkian Ciência (IGC) e Álvaro Covões lembrou que "estão abertas inscrições para mais duas bolsas de investigação cientifica".Este ano, foram vendidos no estrangeiro "16 mil bilhetes a mais de 80 nacionalidades".No campo da sustentabilidade, o promotor destacou o uso de copos reutilizáveis e a campanha para acabar com as beatas no chão.Os copos são vendidos a um euro, não reembolsáveis. Álvaro Covões explicou que "as pessoas devolvem os copos e o dinheiro vai para duas instituições: Mansarda (de apoio a artistas) e Brigada do Mar (dedicada a limpeza de praias não concessionadas)".Em relação às beatas, o promotor referiu que "foram distribuídos mais de 30 mil cinzeiros portáteis".O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2020. Para a 14.ª edição está já confirmada a presença dos Da Weasel, que acabaram em 2010 e se juntam dez anos depois para um concerto único, no dia 11.