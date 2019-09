Adam Lambert, Rita Ora e David Guetta vão atuar no concerto de tributo a Avicii

O DJ sueco Avicii, que morreu no ano passado de aparente suicídio, vai ter um concerto de homenagem no dia 5 de dezembro, no Friends Arena, na sua cidade natal de Estocolmo. Todos os lucros do Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness – produzido pela fundação com o nome real do artista, Tim Bergling – vão para organizações de apoio da saúde mental e prevenção de suicídio.

O concerto vai contar com 19 dos cantores originais das suas maiores músicas, como: Aloe Blacc, Adam Lambert, Alex Ebert, Rita Ora e Joe Janiak. E a abertura vai ser feita pelos seus amigos David Guetta, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Laidback Luke e Nicky Romero. O evento vai ter duas horas e uma banda de 30 músicos.

"O Tim tinha planos para que a sua música fosse tocada com uma grande banda ao vivo, e agora estamos a realizar o seu sonho e a dar aos fãs a chance de experimentar a sua música dessa maneira única" disse Klas Bergling, pai de Avicii, à revista norte-americana Variety. Também vai ser a primeira vez que os cantores e colaboradores das canções vão estar reunidos no mesmo local.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os anos cerca de 1500 pessoas suicidam-se na Suécia e é a segunda causa de morte mais comum entre os jovens de 15 aos 29 anos. "Estamos gratos pelos seus amigos, produtores, artistas e colegas estarem a vir a Estocolmo para ajudar", disse Klas. E acrescenta: "Todos eles expressaram um sincero interesse e desejo de se envolverem em esforços para conter a maré de doenças mentais e dar o seu apoio ao nosso trabalho com a Fundação Tim Bergling. Estamos muito ansiosos por esta noite, que vai ser um ponto de partida para o trabalho futuro da fundação".

Um dos mais populares e bem-sucedidos artistas da música eletrónica de todos os tempos foi encontrado morto, a 20 de abril do ano passado, no seu quarto de hotel, em Omã, de um aparente suicídio. Em 2016 aposentou-se devido a problemas de saúde, o músico sofria de pancreatite aguda – devido ao consumo em excesso de álcool – e removeu a apêndice e a vesícula biliar.

A família de Avicii criou a Fundação Tim Bergling no início deste ano, com a missão de "inicialmente focar no apoio a pessoas e organizações que trabalham no campo da doença mental e prevenção do suicídio". A venda dos bilhetes começa na próxima quinta-feira, dia 5, a partir das 9 horas em Portugal.