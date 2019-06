1969 - Depois de partilhar o palco com lendas como John Paul Jones e os Fleetwood Mac, e ter-se estreado nos EUA na banda de Jeff Beck, lança o primeiro álbum em nome próprio e funda, no mesmo ano, a banda Faces com o amigo Ronnie Wood.



1975-85 - O fim dos Faces, em 1975, marcou o início do auge da popularidade de Stewart, com uma série de singles bem sucedidos - Sailing, Tonight's the Night, Hot Legs, Da Ya Think I'm Sexy? ou Passion - a maior parte dos seus 31 singles top 10.



1994 - No mesmo ano em que é induzido ao Corredor da Fama do Rock and Roll, faz história ao dar o maior concerto de rock de entrada livre já registado: tocou para 3,5 milhões de pessoas na praia de Copacabana, na passagem de ano.



2002 - Atingindo a marca de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo, abandona o material original e vira-se para o chamado Great American Songbook, lançando quatro álbuns de temas canónicos americanos entre este ano e 2005.



2016 - Nas honras de aniversário da rainha Elisabete II, é nomeado Comandante da Ordem do Império Britânico pelos serviços à música e à caridade - pelo seu apoio ao combate ao cancro, a que se dedica desde um diagnóstico à tiroide, em 2000.

- Nasceu Roderick James Stewart, a 10 de janeiro, em Londres, o mais novo de cinco filhos de Robert Stewart e Elsie Gilbart. Da infância, durante a qual o hobby de eleição era o modelismo ferroviário, disse ter sido "fantasticamente feliz".- Após alguns anos a saltar entre pequenos trabalhos, conviver com os círculos beatnik e tocar na rua em Paris e Barcelona, juntou-se à primeira banda, os Dimensions, tocando semanalmente no Studio 51, onde os Rolling Stones já singravam.