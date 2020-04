SÁBADO fala com personalidades da indústria para perceber que canções lhes dão alento durante o período de isolamento. Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tigerman, revela as suas escolhas, com alguns temas previsíveis e outros bastante surpreendentes.





Tower of Song - Leonard Cohen

"Uma canção que adoro há muito tempo, mas nunca tinha tido coragem de fazer uma versão, e finalmente acabei por fazer num dos concertos que fiz a partir de casa".







Waiting for You - Nick Cave

"Uma das minhas preferidas do último disco. E tem algo que de alguma maneira me acalma a alma".













The Pocket Knife - PJ Harvey

"Sempre foi uma das minhas músicas preferidas dela, e acho que é muito boa para dançar sozinho".









Funnel Of Love - SQURL feat. Madeline Follin

"Faz parte da banda sonora de Only Lovers Left Alive, do Jarmusch. Sempre adorei a canção e esta versão é incrível. E os SQURL são o Jarmusch, Carter Logan e Shane Stoneback. O Disco é todo muito bom".











If you Could Read my Mind - Johnny Cash

"Faz parte de um dos meus discos preferidos dele, American V. Todos os últimos discos do Cash produzidos pelo Rick Rubin são absolutamente maravilhosos, mas nesta música há uma fragilidade na voz do Cash (foi gravado muito próximo da sua morte) que torna esta gravação mágica".















Freight Train - Elizabeth Cotton

"É uma das minhas músicas preferidas de sempre, ponto final".













Bury a Friend - Billie Eilish

"Acho-a uma das coisas mais interessantes que aconteceu na música popular nos últimos 10 anos..."









Sunday Morning - The Velvet Underground & Nico

"Nada melhor para ouvir num domingo de manhã".















U.R.A Fever - The Kills

"Com tanta tempo para ouvir vinil voltei a esta altura dos The Kills, que acho que é uma das mais felizes de sempre... e esta canção é incrível".















O Assobio - Dead Combo

"Uma das minhas bandas portuguesas favoritas, que anunciou o seu fim e cuja tour de despedida foi adiada com tudo isto.... O disco é incrível, o modo como as linguagens tão diferentes do Pedro e do Tó se encontram aqui é maravilhoso".