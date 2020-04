Fleetwood Mac - Landslide

É uma canção sobre crescer, sobre a resistência à mudança. Muito importante nesta fase.









Dônica - Itamonte

Outra daquelas propostas fruto da algoritmia do Spotify. Ouço esta música vezes sem conta.







The Who - Blue, Red and Grey

Adoro o despojamento e a crueza de canções como esta. Deixar a musicalidade natural fruir sem qualquer filtro. O som desta gravação é inacreditável.









Big Star - Thirteen

Linda canção, penso na minha filha quando a ouço.









Los Hermanos - Corre Corre

Marcelo Camelo é o grande génio do meu tempo. Tem lançado pouca música, mas de longe a longe lá vem uma bomba destas.









Evan Dando - The Ballad of El Goodo

Esta é uma versão de uma música dos Big Star. O Evan Dando é o meu cantor preferido. Canta sem truques, sem arrebites nenhuns. É o meu cantor de sonho, enquanto cantor. Cantar assim é como cantar em Arial 12.









The Lost Words Blessing - The Lost Words Blessing

Esta canção é um mantra mágico. Feitiçaria pura.









Tom Waits - All The World Is Green

"The face forgives the mirror, the worm forgives the plow". São estas frases, com força de evangelho, que me apascentam a alma e o espírito.









Blanco White - Olalla