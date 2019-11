A noite foi longa e intensa, na terça-feira, 26 de novembro, no Coliseu de Lisboa, cheio e fervilhante, juntando pais e filhos e grupos de amigos, ora adolescententes, ora trintões como o líder de falsete certeiro, Ezra Koenig, e os seus companheiros de banda, Chris Baio no baixo e Chris Tomson na bateria, a que em palco se juntam – são sete ao todo e nenhum é dispensável no seu cocktail de pop trauteável e rock rápido – Brian Robert Jones na guitarra, Garrett Ray nas percussões, Will Canzoneri ao piano e Greta Morgan nas teclas e vozes de suporte – chegando a ter o seu momento de dueto, à boca de cena, na interpretação de Married In a Gold Rush – que quiseram, como avisou Koenig, cumprindo-o "ainda mais country que no álbum", o último Father of the Bride.A música dos Vampire Weekend é festiva e festivaleira, como o bem tinham mostrado em Julho, no NOS Alive, mas em nome próprio a emoção é outra e Koenig, desfazendo-se em elogios ao sempre aguerrido público português, não o escondeu. Eufórico, depois de cumprir com distinção, enquadrado numa energia rítmica perfeita a parte inicial – feita de Flower Moon, Holiday, Bambina, Unbelievers e Everlasting Arms – acelerou corações com One (Blake’s Got a New Face), recuando ao álbum de estreia, que pouco depois regressaria ao palco com Oxford Comma e A-Punk, e visitando "uma música nunca antes tocada em Portugal", Jonathan Low, escrita para a saga Twilight.Sunflower, com desgarrada de riffs à guitarra, This Life e Harmony Hall são brindados com pulos, mas é Cousins, de Contra (2010), que definitivamente faz o Coliseu estremecer. Podia ser o final, mas não: os Vampire Weekend saem por momentos do palco, mas ouvem a ovação gigante e regressam, para continuarem a tocar, subitamente mais contidos mas ainda enérgicos, com 2021, Giving Up the Gun e a comovente Jerusalem, New York, Berlin.Depois Koenig revela que está disposto a sair da set-list neste que é o seu mais longo concerto em Portugal e acede a pedidos do público: primeiro Boston (Ladies of Cambridge), a seguir My Mistake (com um fã italiano chamado ao palco, para acompanhar o tema ao piano… e safa-se) e The Kids Don't Stand a Chance."É melhor voltarmos ao alinhamento", diz o líder, avançando para a apoteose final, com Worship You, Ya Hey e Walcott – esta, com balões esféricos pintados de mundo – a condizer com a decoração, ao fundo do palco – saltitando por cima das 3 mil cabeças que enchiam a plateia (de pé) do Coliseu. Lá fora só se ouvia: "Foi incrível, não foi?" Foi.