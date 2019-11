Os Postmodern Jukebox, fundados por Scott Bradlee em 2009 com o objetivo de recriar, "como numa máquina do tempo", êxitos da música do século XX, estão de volta a Portugal, onde atuam sempre com grande sucesso desde 2016, para dois concertos, a 25 e a 26 de novembro, às 21h30, no Casino Estoril, com bilhetes de €28 a €45.Este espectáculo do numeroso grupo, cujo canal de YouTube ultrapassa já as 950 milhões de visualizações, faz parte da sua nova digressão, Welcome to the Twenties, uma mistura de festa dos loucos anos 20, à altura de um Grande Gatsby (a personagem mítica de F. Scott Fitzgerald), e noitada dançante da década de 60.