3 momentos políticos de Beyoncé

2 Já antes, no intervalo da final do Super Bowl de 2016, a Queen Bey tinha surpreendido ao interpretar Formation, que antecipou a edição de Lemonade, entre bailarinas vestidas "à Black Panther". Esta homenagem ao grupo político dos anos 60, que contribuiu para a afirmação dos direitos afros na América, ganhou mais força quando se juntou a elas para formar um X no relvado (menção a Malcom X) e entoar slogans como "Justice 4 Mario Woods", lembrando o jovem abatido um mês antes por cinco polícias, em São Francisco (depois de, em 2015, ter pago, com Jay-Z, as milionárias fianças que libertaram os manifestantes presos em Baltimore e Ferguson, a propósito das mortes de Freddie Gray, de 25 anos, e de Michael Brown, de 18).



3 A faceta política da cantora é, porém, mais antiga: com o marido, Jay-Z, organizou em 2012 uma angariação de fundos para a campanha de reeleição de Obama, apoiando-o depois nas redes sociais e entoando o hino americano na sua tomada de posse, e em 2016 apoiou Hillary Clinton por razões feministas: "Quero que a minha filha cresça a ver uma mulher a liderar o nosso país", afirmou, num concerto em Cleveland, no estado do Ohio.

Reduzir o documentário Homecoming: A Film by Beyoncé ao espectro cénico é redutor, até porque a artista de 37 anos, nascida em Houston, Texas, se move como ninguém no plano em que a arte se assume como movimento cultural e político. Coordenado pela própria, o recém-estreado filme da Netflix tem mais que imagens de ensaios, bastidores e espetacularidade em palco: há luta feminista e mensagens firmes de ativismo afro-americano na sua voz. A propósito, relembramos os momentos mais politizados da Queen Bey nos últimos anos.Beyoncé foi a primeira mulher negra a ser cabeça de cartaz do Coachella e a artista, obrigada a cancelar a sua atuação no festival em 2017 - devido à gravidez, dos gémeos Rumi e Sir - resolveu criar uma atuação catártica que lá estreou em 2018 e é a matéria-prima de Homecoming. Rodeada por 200 bailarinos, apareceu em palco com o look universitário típico das universidades ligadas à comunidade afro-americana, primeiro sinal de que este momento hoje conhecido como "Beychella" seria mais do que concerto. Além de convidar Jay-Z, a irmã Solange e de "ressuscitar" as Destiny's Child, levou ainda ao palco palavras da escritora feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (que incluiu no tema Flawless) e do líder histórico do movimento Black Panther, Malcom X (citado entre canções), o "hino da negritude", Lift Every Voice and Sing, e Lilac Wine, de Nina Simone, de quem é fã confessa. Interpretou também Mi Gente com o colombiano J Balvin (com lucros destinados às vítimas dos furacões Harvey, Irma e Maria) e, um ano depois, juntou-se à marca francesa de alta-costura Balmain para lançar uma coleção solidária a reverter para o United Negro College Fund (que dá bolsas de estudo a alunos afro-americanos), ao qual doou ainda mais 100 mil dólares do seu bolso.