Os palpites das casas de apostas sobre a Eurovisão

Esta sexta-feira, pelas 17h30, em terceiro lugar estava a Irlanda, que na terça-feira ocupava o 21.º lugar na lista de preferências dos apostadores. O país concorre com o tema "Together", interpretado por Ryan O'Shaughnessy.



Portugal, que concorre com a canção "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal e composta por Isaura, ocupava esta sexta-feira o 22.º lugar na lista de preferências dos apostadores.



A canção que representa Portugal no concurso, um ano depois de o país se ter sagrado vencedor pela primeira vez, com Salvador Sobral e "Amar pelos dois", foi escolhida a 4 de Março, na final do Festival da Canção. No dia 5, a música ocupava o 21.º lugar na lista de preferências dos apostadores, tendo a 22 de Março atingido o 16.º lugar. Ao longo o mês de Abril, "O Jardim" foi oscilando entre o 17.º e o 19.º lugar, tendo em maio baixado para o 22.º.



No entanto, quando no 'site' eurovisionworld.com é perguntado aos internautas quem irá vencer o festival, hoje pelas 17:30 Portugal surgia em terceiro lugar: até hoje 20% escolhem Israel, 11% o Chipre e 06% Portugal.



A 63.ª edição do concurso é disputada por 43 países, chegando apenas 26 à final, marcada para sábado na Altice Arena, no Parque das Nações.



Portugal, por ser o país anfitrião teve entrada directa para a final, não tendo de competir nas semifinais, que decorreram na terça e na quinta-feira, também na Altice Arena.



Além de Portugal, outros cinco países tiveram entrada directa na final, os chamados 'Big 5' - Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Itália -, os países que contribuem com mais verbas para a European Broadcasting Union (EBU, na sigla em inglês), que organiza o concurso.

