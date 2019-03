A História do Hip-Hop Tuga celebra-se na Altice Arena

Em reconhecimento desta data, a SÁBADO reuniu quatro dos rappers que vão estar presentes neste aniversário - Phoenix RDC, Xeg, Boss AC e Papillon (por esta ordem na foto acima), cada um representando uma diferente geração do rap, cada qual de uma época distinta do hip-hop tuga - para conversarem, entre eles, sobre o estado do mundo musical que habitam: o que está bem, o que poderia estar melhor e que caminho há para esta música que chegou ao cume da montanha.



Começamos, naturalmente, pelo princípio. Boss AC, de estatuto ímpar no rap nacional e um dos MCs a surgir em Rapública, relembra as primeiras sementes do género no País: "Cantávamos o hip-hop português em inglês, a imitar o que ouvíamos lá fora. A transição para a rima em português foi um momento de viragem", o que não implicou que houvesse, à partida, grandes chances de sucesso: "Lembro-me de ir à televisão nessa altura e me dizerem na cara que isto do hip-hop estava condenado, não ia a lado nenhum."



Xeg, que desde 2004 já editou seis álbuns em nome próprio, aproveita a deixa para falar de oportunidades: "Quando começámos a escrever rimas, tínhamos de ir à procura de validação com os tropas, o pessoal do hip-hop. Não estávamos habituados a ter, do dia para a noite, cinco mil pessoas a ouvir o nosso som, como acontece hoje." Boss AC retoma para dizer que, desde aí, se sente um Nostradamus: "Há anos previ que as coisas chegariam ao ponto em que estão."



É um ponto completamente distinto do de partida, que alimenta uma discussão sobre a passagem de testemunho às novas gerações. Papillon, representante da mais recente e associado a artistas como Slow J ou Plutónio, acredita que "haverá sempre um conflito, acontece em todos os géneros e o hip-hop não é exceção". Mais: "Vai haver sempre quem não compreenda a nova abordagem."



A opinião é corroborada por Boss AC: "Tenho conversas com malta do Rapública que diz que 'no nosso tempo é que era', e lembro-lhes que no nosso tempo também levávamos com esse discurso." Para Phoenix RDC, mais próximo de Xeg do que de Papillon em senioridade, "o pessoal novo é criticado na frente lírica, mais pela falta de conteúdo do que propriamente pelo género de instrumental". Ou, como diz Xeg, "é quase como se o liricismo fosse uma cena old school".



A perda de consciência social parece ser ponto assente - bem como as críticas à "cultura da opulência" e à promoção da "violência, sexo e drogas" por aqueles que baseiam as suas rimas em coisas como "ter três carros, comer quatro gajas e ir para a noite apanhar bebedeiras" - ainda que haja quem, como Phoenix, procure contrariar a tendência. "O meu rap é street mas é pedagógico", garante, sublinhando: "Dou aos ouvintes o mundo que eles não conhecem, para perceberem que não é o que querem." Interpõe-se Boss AC: "Já o Chuck D dizia que o hip-hop é a CNN do gueto." Ao que Papillon acrescenta: "Todos nós, nos nossos mundos, falamos também com esse propósito, ainda que às vezes não passe para fora."



Afinal, como diz Phoenix, o hip-hop "é dos géneros com maior conteúdo, mas continua a ser visto por muitos como música de bandido". Urge, portanto, para Xeg, "cuidar da responsabilidade que vem com haver gente a seguir-nos e do exemplo que passamos". Já Papillon aponta: "Estamos a fazer música para as pessoas, a partir do momento em que a lançamos já não nos pertence." E Boss AC remata: "Temos de contrariar a ideia de divisão que ainda se sente no hip-hop e substituí-la pelo respeito mútuo." Mesmo que não se goste de tudo - ainda que de tudo um pouco se faça este "hip-hop tuga" que se ouvirá a 8 de março na Altice Arena.





A História do Hip-Hop Tuga

Altice Arena, Lisboa

6.ª, 8/3, 22h

€20 a €25

Na música, como na vida, ocasião especial pede celebração não menos extraordinária. Sabêmo-lo das digressões de despedida, colaborações de uma só noite e datas comemorativas de discos ou carreiras, mas o nascimento de todo um género musical pede algo ainda maior, principalmente quando se trata de um estilo que conquistou um País, passando de viver na marginalidade a habitar os topos de todas as tabelas.Assinalar os 25 anos de Rapública, a primeira compilação de hip-hop editada em território nacional, é nada menos que reconhecer o quarto de século do próprio género em Portugal, e é em comemoração desta data que nos chega A História do Hip-Hop Tuga, espetáculo que, esta sexta-feira, 8 de março, leva à Altice Arena 40 atuações, de artistas de várias gerações, que pretendem retraçar, cada um à sua maneira, o rumo desta epopeia.