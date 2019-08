Mario Conde volta a ter protagonismo num romance do escritor cubano. Está velho, chateado por estar velho, entre a aceitação e a constante chatice de não se poder sair da velhice: no fim, só há a morte. Um velho amigo da universidade anima-o com um novo caso, que serve de pretexto para Leonardo Padura escrever um intenso romance sobre o envelhecimento com a história e a perceção daquilo que escapa entre os dedos durante a existência. Aprofundamos esses assuntos numa entrevista em Lisboa, aquando da apresentação do seu novo livro, A Transparência do Tempo.Costumo dizer que tenho oito romances e meio com a personagem do Conde. Porque no Hereges, o meu romance anterior, o Conde é um protagonista a 50%. Já esta história foi pensada para ele desde o início. O livro parte de uma pessoa real, que conheço: o noivo roubou-lhe tudo em casa. E comecei a pensar nessa história, em como poderia ser o argumento de um romance... Tenho um processo de escrita lento, entre a ideia e o livro acabado. Essa lentidão relaciona-se com o processo de escrita: à medida que vou pensando, vou escrevendo. Foi aparecendo uma série de elementos que foram complicando a história, a estrutura, o conceito, que queria trabalhar em A Transparência do Tempo. Acabou por ser uma história do Mario Conde, com o Conde mais velho, mas com uma série de elementos de caráter histórico, com princípios filosóficos que não tinha imaginado de início e que foram enriquecendo a história.O Conde é um ano mais velho do que eu [Padura tem atualmente 64 anos].Mais ou menos. O processo de envelhecimento vai sendo igual em todas as pessoas. Vamos perdendo capacidades que tínhamos e vamos dando conta disso. Eu recordo-me… os meus 50 anos foram uma fronteira: passas de estar bem, para sofrer uma série de problemas que não te matam mas te tornam a vida mais difícil. Tive uma crise nas costas muito forte aos 50, que me afeta até hoje. É também um processo mental e, no caso cubano, histórico. Este envelhecimento também significa o passar do tempo para uma geração que é uma geração derrotada, que teve sonhos com um futuro idealizado e depois se tornou um futuro frustrado, até desaparecer. Tudo isso se mistura com o facto de sabermos que não vamos ter uma segunda oportunidade para viver e é representado pelo Mario Conde neste romance, onde está muito da minha experiência enquanto indivíduo.Pensávamos que íamos ter um futuro diferente e esse futuro diferente não chegou. É um sentimento comum. Há exceções, eu sou uma delas: através de um trabalho peculiar, singular, que é a escrita, tive a oportunidade de ter uma carreira e fazer o meu trabalho.Sim, A personagem do Bobby tem a ver com a história real, uma pessoa a quem roubaram todo o recheio da sua casa. Foi companheiro do Conde numa época específica, é uma conexão com um mundo do Conde que se fechou, distante do grupo de amigos fiéis, com os mesmos costumes, que ouvem a mesma música, bebem rum, comem a mesma comida. A cada romance sinto que os livros se centram mais nessa realidade, se fecham aí, porque vejo isso a acontecer em Cuba também. O Bobby permite ao Conde resgatar um pouco da sua memória.Há dois tempos: o presente, onde está a evolução física do Mario Conde e da sociedade onde ele vive, e o tempo enquanto conceito histórico. Interessava-me trabalhar a relação do homem com a sua história e como a história determina muitas coisas na vida dos homens através do tempo. Daí abarcar um período entre o princípio cronológico da primeira história, que se conta até ao fim, no ano 2014. Tanto para a geração do Conde, como para a minha – e, para mim, pessoalmente – é uma obsessão. Nós, os escritores, temos quatro ou cinco obsessões, esta é uma das minhas. Há uma geração que passou por um processo histórico, a Revolução Cubana, que aconteceu durante a minha vida, e queria ver como outras vidas, noutros momentos, também foram alteradas pela História – e para sempre: momentos como a Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil Catalã no século XV, as Cruzadas e a história dos cristãos na Terra Santa... Foram acontecimentos que atingiram muitas pessoas e mudaram a vida de muita gente.