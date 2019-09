Tudo o que não pode perder na última semana da Feira do Livro do Porto

Livros do dia

É uma prática habitual que atravessa quase todas as feiras literárias do País e que é novamente aposta dos 130 expositores que marcam presença nesta edição da Feira do Livro do Porto. Todos os dias há livros em destaque, que podem ser comprados a um preço mais acessível em relação ao seu preço de capa habitual, oportunidade que não deve ser desconsiderada por nenhum bom leitor.



Títulos como Leite Derramado, do prémio Camões 2019 Chico Buarque (€10,90, Livraria Flâneur, dia 16, segunda-feira), Vozes de Chernobyl, da autora bielorrussa prémio Nobel da Literatura 2015 Svetlana Alexievich (€10,61, 20|20 Editora, dia 17, terça-feira), Lolita de Vladimir Nabokov (€11, Relógio D'Água, dia 18, quarta-feira), Alice para os mais pequenos, adaptação da obra Alice no País das Maravilhas reescrita por Lewis Carroll e colorida pelos desenhos de John Tenniel (€6, Nova Vega, dia 19, quinta-feira), Música para água ardente de Charles Bukowski (€10,80, Antígona, dia 20, sexta-feira), Livro do Desassossego, uma das maiores obras de Fernando Pessoa assinado pelo heterónimo Bernardo Soares (€16, Tinta-da-China, dia 22, domingo) são algumas das publicações que vão estar em destaque. Pode conferir todos os livros da promoção aqui.

Sessões Especiais

No ciclo de apresentações e sessões especiais desta edição, destaque para a Homenagem a Mário Cláudio com uma retrospetiva dos 50 anos de vida literária do autor portuense. A sessão acontece na quinta-feira, dia 18, às 18h30 na Capela de Carlos Alberto e conta com a apresentação do livro O Essencial sobre Mário Cláudio, de Martinho Soares, pela académica Ana Paula Arnaut. No campo do humor, Hugo van der Ding narrará a história da Europa numa viagem de séculos por episódios e personagens que sonharam em construir uma Europa unificada (sábado, dia 21, 21h, Auditório da Biblioteca Almeida Garrett).



A fechar o ciclo de sessões especiais será apresentado no domingo, último dia da feira, a biografia de Manoel de Oliveira, A Morte não é Prioritária. Para além da presença do autor, Paulo José Miranda, participarão nesta sessão Pedro Mexia e a atriz Susana Sá.

Escritor residente

Nuno Costa Santos é o escritor residente da edição de 2019 da Feira do Livro do Porto. Autor, entre outros, de Céu Nublado com Boas Abertas (romance), A Mais Absurda das Religiões (crónicas), Melancómico (aforismos) e Às Vezes é um Insecto que Faz Disparar o Alarme (poesia), Nuno Costa Santos tem também vários documentários e peças assinadas por si. Na sexta-feira, dia 20, às 19h, o escritor e argumentista estará à conversa com Nuno Artur Silva na Capela de Carlos Alberto.

Debates

A Europa e a globalização são temas em destaque nos debates de sábado, dia 21. O primeiro, Uma boa tarde para a Europa, conta com as presenças de Viriato Soromenho Marques, Miguel Poiares Maduro e Bernardo Pires de Lima. Com moderação de Daniel Deusdado, serão debatidos problemas actuais, como o abstencionismo e o Brexit, ao mesmo tempo que se reflectirá sobre o que aproxima os europeus e os caminhos que poderão consolidar a esperança e a união no velho continente (16h). O segundo, intitulado Estamos num período de globalização ou de desglobalização? versa sobre as relações internacionais entre períodos turbulentos da histórica contemporânea e conta com a presença de Boaventura Sousa Santos e moderação de Hugo Gilberto (19h).



O debate de encerramento da Feira do Livro do Porto, protagonizado por Maria Filomena Molder numa conversa com Anabela Mota Ribeiro, debruçar-se-á nas variações da Voz que Ensaia, expressão usada por Eduardo Lourenço sobre os Ensaios de Montaigne e que, segundo o próprio, não foi escutada na aventura espiritual portuguesa (domingo, 22 Set., 19h).

Spoken Word

A palavra, no seu significado e sonoridade, é explorada de forma criativa neste segmento da Feira do Livro. Depois de apresentados o espectáculo Válvula, sobre a história do graffiti, e de Navio dos Loucos, a partir dos poemas de nomes como Cláudia R. Sampaio, José Anjos, Mário Cesariny, Daniel Faria, chega a vez de André Neves, conhecido no mundo do hip-hop como Maze, de se apresentar às 21h30 de sexta-feira, dia 20, no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett.



Neste espectáculo, o MC dos Dealema propõe-se dissecar a condição humana, questionar a distopia da era capitalista e a crise de valores que dela advém, tendo a palavra como principal protagonista.

Exposições

Barriga da Baleia (2014), Eu Quero a Minha Cabeça! (2015) e Estás tão Crescida (2018) fazem parte da trilogia Pato Lógico, de António Jorge Gonçalves, autor que desenvolve o seu trabalho artístico entre o texto e a imagem. Na exposição Heroínas de Histórias Improváveis, inaugurada no início da Feira do Livro na Biblioteca Almeida Garrett, estão expostas as ilustrações destas três histórias, num apelo à inteligência emocional das crianças e de leitores de todas as idades.

Lições

Carlos Fiolhais, Onésimo Teotónio de Almeida e Roberto Francavilla são os protagonistas dos últimos três ensaios desta edição da Feira do Livro, a decorrer na Capela Carlos Alberto. O primeiro acontece na quinta-feira, dia 19, às 19h, e, sob o tema O Triângulo virtuoso entre arte, técnica e ciência, aborda a herança de Leonardo Da Vinci nos domínios da arte e da ciência. O segundo, As viagens de quatrocentos, é um enquadramento histórico sobre as novidades e as repercussões que os descobrimentos portugueses trouxeram ao mundo (sábado, 21 Set., 12h). Já Caminhos do Imaginário – Portugal ontem e hoje no olhar do estrangeiro revela a construção de um imaginário identitário a partir do olhar do outro, seja ele escritor, viajante, artista ou mediador cultural (domingo, 22 Set., 12h).

Cinema

Com base em temas que norteiam o pensamento de Eduardo Lourenço, o ciclo de cinema da Feira do Livro do Porto pretende desafiar, a partir de diferentes ângulos e linguagens, os aspectos mais profundos da matriz identitária europeia. A última semana do evento reservou dois filmes especiais: Anos de Chumbo, obra de Margarethe Von Trotta, que venceu o Leão de Ouro no Festival de Veneza, em 1981, será exibido na terça-feira, dia 17, às 21h30 e terá apresentação de Fernando Rosas.



No domingo, dia 22, o Auditório da Biblioteca Almeida Garrett exibe A Eternidade e Um Dia, do realizador grego Theo Angelopoulos, uma obra que reflecte sobre a ideia de território, as fronteiras da Europa bem como as contradições interiores do ser humano. A sessão será apresentada pela poetisa Francisca Camelo.

Espectáculos

Manuel António Pina será homenageado no último dia da Feira do Livro do Porto com um concerto da autoria do Coro Lira. O projecto, erguido em parceria com o Teatro do Frio, desafiou dez compositores portugueses a comporem dez temas com base em dez poemas do autor portuense. Desses dez, sete vão ser apresentados no espectáculo Pássaros, Aviadores e Outras Coisas Ximbimpantes das Coisas que Não Há que Há, protagonizado por um coro de trinta crianças e jovens (domingo, 22 Set., 17h, Biblioteca Municipal Almeida Garrett).



Também no domingo, Rui Oliveira leva à Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal As Palavras, um espectáculo onde a voz é o instrumento principal e a poesia o vínculo que liga artista e público. No sábado, às 16h, terá lugar na Biblioteca uma apresentação cantada com João Pedro Mésseder e Rachel Caiano, autores do livro Canções do Ar e das Coisas Altas, e às 17h45, o Balleteatro trará ao Lago dos Cavalinhos a sua performance Do silêncio do Lago avista-se o nosso terraço de nuvens. Destaque ainda para o carro de Palavras Semeadas que vai percorrer a Feira do Livro durante o fim-de-semana (11h-13h e 15h-17h), desafiando o público a criar e recriar palavras.

Oficinas

Na sexta-feira, dia 20 (18h-20h) e no sábado, dia 21 (10h-18h) decorre a oficina O prazer de ler em voz alta textos de Sophia e Jorge de Sena. Orientada por Teresa Lima e Luís Mourão, a oficina é dirigida para todos os que gostam de ler poemas em voz alta e que aqui têm a oportunidade de os trabalhar. A apresentação pública acontece no sábado, às 18h.



No domingo, às 15h, decorre a oficina Matrizes e direcções, onde serão experimentados carimbos para com eles fazer desenhos e compor um livro de viagens.



Para os mais pequenos há sessões de leitura animada d'O Aquário, de João Pedro Mésseder (quarta, dia 18 Set. + sexta, dia 20 Set. + sábado, dia 21 Set.) e da Lenda da Sopa de Pedra, baseada na coleção Lendas de Portugal (terça, 17 Set. + quinta, 19 Set.), enquanto os bebés poderão assistir à peça A Viagem de Balão do meu Irmão João, no domingo, às 11h.