Sexo, verdades e videojogos no novo livro de Carmen Maria Machado

O Corpo Dela e Outras Partes, de Carmen Maria Machado

No conto Especialmente Abominável - 272 Cenas de Lei & Ordem: Unidade Especial, Carmen Maria Machado (n. 1986), filha de emigrantes cubanos nos Estados Unidos, faz um inventário de cenas das 12 temporadas da série que falam de sexo e do corpo, não só como componente sexual, mas também como algo perecível, que caminha sempre para extinção. Em O Corpo Dela e Outras Partes, o leitor é confrontado com o corpo e a sua exposição ao sexo, com as suas possibilidades e vulnerabilidades.Em conversa telefónica a propósito, a autora diz à SÁBADO: "Não parti para a elaboração do livro com uma ideia definida. Peguei em três contos que já tinha escrito para um trabalho de curso e desenvolvi a partir daí. Notei que havia algumas semelhanças entre os contos e aquilo que se passava nos Estados Unidos e achei oportuno desenvolver o tema do corpo, da mulher." Afinal, o que se passava? A eleição de Trump, o "grab them by the pussy", a iminência do #metoo e, anos antes, a controvérsia gamergate, em torno da representação das mulheres nos videojogos e na indústria.O livro de contos saiu no momento oportuno, e apanhou a quente o #metoo, mas é mais do que uma obra de um momento: embora a sua leitura urja, é mais que um compêndio de ficções sobre o corpo e a representação feminina - é também um livro variado em estilo, fluente na criação de narrativas que não se conformam com a imposição de géneros.Essa é uma componente importante, aliás viciante, de O Corpo Dela e Outras Partes. É notável a facilidade com que um inventário de uma série se transforma numa espécie de drama moderno, que despe problemas do quotidiano, ou a forma como uma história familiar se desenrola como uma ficção científica/space opera na Terra. É inevitável perguntar se isso é propositado: "Eu consumo muita cultura popular, adoro ver filmes. Ando a ver muitos de terror, por exemplo, que é um género que nunca explorei a fundo."Numa pausa na resposta, é-lhe sugerido Possessão, filme de Andrzej Zulawski, de 1981, de ambiências contíguas ao seu livro de contos. Promete seguir o conselho e continua: "A minha escrita é muito influenciada por cinema e televisão, que consumo imenso, mas também por videojogos. Contudo, quando estou a escrever não tenho uma direcção certa para o que vou fazer, não penso que vai ser deste ou daquele género. Não penso dessa forma, como se o género fosse uma ferramenta." Talvez seja por isso que estes contos não se fecham em si mesmos e sejam para ler na ordem em que surgem - além do tema, há algo de contínuo a ligá-los, uma flutuação entre géneros literários que acaba por desenhar um circuito aberto entre narrativas.Está, portanto, um apreciador de videojogos deste lado da linha e, do outro, uma ávida jogadora... mas exactamente de quê? "Gosto muito de jogos como o Bioshock, Life Is Strange ou o Gone Home. Recentemente estive a jogar o Vampyr, que teve um grande impacto sobre mim. Também gosto de RPGs, da ideia de jogos com masmorras, de imaginar o que as personagens estão ali a fazer e porque é que vão para ali. Mas tenho de moderar muito o meu tempo para jogar, se não perco-me e não faço mais nada."Sendo enunciados o Gone Home e o Life Is Strange, onde as personagens são femininas, com um enredo à volta ou com a sugestão de relações homossexuais, e aflorado o facto de alguns franchises populares começarem a permitir optar-se entre protagonistas masculinos ou femininos ou até a redefinir as suas personagens para os tempos actuais (o caso de Tomb Raider), pergunta-se como é que vê a indústria a evoluir: "Há ainda um longo caminho a percorrer. O caso do Tomb Raider é interessante mas, simultaneamente, continuamos a ver uma personagem em trajes que não são reais para as respectivas funções. Há ainda uma visão muito masculina sobre o universo dos videojogos, que quase exclui o facto de que, hoje, muitas mulheres os jogam."Escrever um guião para videojogos não está, no entanto, nos seus planos. Neste momento está a trabalhar num novo livro, de memórias, que prevê publicar no próximo ano.Carmen Maria MachadoEd. Alfaguara • 288 págs.€18,90