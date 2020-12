Santiago Posteguillo tem já uma longa história com Roma Antiga. Gosta das personagens e o que acontece à sua volta. Para Eu, Júlia escolheu uma figura pouco falada, Júlia Domma, a mulher do Imperador Severo. Santiago escreveu sobre ela para corrigir erros dos historiadores do passado: deve-se, é obrigatório, contar a história das mulheres que fizeram história.Desde que escrevo romances sobre Roma que exploro as fontes clássicas. Contudo, são muito sexistas, machistas. Porque todos os historiadores clássicos são homens: os homens não contaram a história da Humanidade, mas a dos homens. Então, tenho andado à procura de personagens femininas. A dada altura quis encontrar mesmo um protagonista feminino. Sabia que a Júlia Domma tinha sido a mulher do Imperador Severo, mas tinha a ideia muito incorreta de "mulher de". Não, ela era uma personagem por si só.Há uma biografia escrita pela professora Barbara Levick, da Universidade de Oxford, é uma biografia excelente, escrita recentemente. Esta professora diz que não percebe como não há romances nem filmes sobre Júlia Domma. Eu pensei que ela estava a exagerar, mas quando li a biografia percebi que era verdade. Não sou realizador, mas sou escritor, foi por isso que escrevi Eu, Júlia.Nenhuma das fontes clássicas tem um capítulo sobre Júlia. Mas todos eles têm capítulos sobre Severo e há referências à esposa. E, claro, há capítulos dedicados aos imperadores Geta e Caracalla, que são filhos de Júlia. E aí há referências à mãe. Tive de cruzar essas referências, juntar e fazer um capítulo - que deveria estar escrito - sobre Júlia. E é onde tenho os dados das fontes clássicas. Depois há o livro da Barbara Levick e muitas outras fontes, como as moedas, que nos dão muita informação.Penso que todos os romancistas têm esse papel. Falamos de histórias que têm a ver o nosso contexto social, histórico, a natureza humana. Temos um papel aí, podemos defender umas causas ou outras. Se escreves romances históricos, recuperando personagens femininas do passado, a imagem que projetas dessa personagem feminina vai influenciar como será vista no século XXI. Tento ser objetivo, mas há uma decisão prévia que é muito subjetiva: eu gosto de romances seriados. Ou seja, vou passar muitos anos com uma personagem. Penso sempre muito sobre eles, antes de escrever. Tem de ser alguém que admiro, que me fascina e impressiona positivamente. É uma opção subjetiva, porque quero escrever sobre gente admirável para trazer exemplos do passado para o presente e mostrar como se podiam fazer as coisas bem.Sendo mulher, e jovem, como encontra formas e estratégias para conseguir os seus objetivos. É uma mulher ambiciosa. Ela era ambiciosa como Júlio César, mas tinha dificuldade em atingir os seus objetivos. Era muito tenaz, inteligente, descrevo-a como muita charmosa e atrativa, porque todas as fontes clássicas dizem que o era. E ela é muito consciente disso e tem influência clara nos homens que a rodeiam.Eu sabia que eles gostavam um do outro, que se queriam. É o primeiro matrimónio imperial em que os dois estão apaixonados, imperador e imperatriz. Todos os anteriores imperadores e imperatrizes eram matrimónios políticos. Aqui não, Severo estava apaixonado por Júlia e Júlia queria-o.As fontes dizem que era uma mulher muito clarividente. E parecia ver, com mais habilidade que o seu esposo, questões geopolíticas. O marido era um bom militar no campo de batalha, mas não era tão bom nas alianças políticas. Era aí que Júlia entrava, ela sabia ver as coisas com mais perspectiva.Santiago Posteguillo• Planeta Editora• €24,90