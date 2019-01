Relógio d'Água vai publicar últimos poemas de Leonard Cohen e "O doente inglês"

O mês de janeiro reserva ainda a publicação de "Léxico Familiar", de Natalia Ginzburg, um clássico da literatura italiana contemporânea, anunciou Francisco Vale.

Os últimos poemas escritos por Leonard Cohen, o romance considerado o melhor Prémio Man Booker de sempre e um livro de crónicas e ensaios de Djaimilia Pereira de Almeida são algumas das novidades da Relógio d'Água para 2019.



Dois anos após a morte do músico canadiano Leonard Cohen, a Relógio d'Água publica neste mês "A Chama", livro que reúne os seus últimos poemas, letras de canções, desenhos e versos dispersos em cadernos de apontamentos e guardanapos de bares, revela o editor Francisco Vale, acrescentando que esta obra foi preparada para publicação pelo próprio Leonard Cohen e está traduzida pela poeta Inês Dias.



O mês de janeiro reserva ainda a publicação de "Léxico Familiar", de Natalia Ginzburg, um clássico da literatura italiana contemporânea, cuja narrativa acompanha a vida dos Levi, que viveram em Turim no período da ascensão do fascismo, da Segunda Guerra Mundial e do que se lhe seguiu.



O livro "No Verão", de Karl Ove Knausgård, que encerra o quarteto de ensaios com títulos das estações do ano do escritor norueguês, sairá também no mês de janeiro.



Ainda em janeiro, a Relógio d'Água planeia publicar "Tchékhov na Vida", a biografia do escritor russo, escrita por Ígor Sukhikh, através das suas cartas, diários, livros e conferências, assim como "Na América, disse Jonathan", de Gonçalo M. Tavares, no qual o autor viaja pelos EUA na companhia de Kafka, e a nova edição de "O Susto", de Agustina Bessa-Luís, com prefácio de António M. Feijó.



Em fevereiro, chega "O doente inglês", de Michael Ondaatje, romance de 1992, lançado em Portugal pela D. Quixote em 1996, e que em 2018 foi premiado com um "Booker Dourado", uma distinção especial que a organização do Prémio Literário Man Booker decidiu atribuir ao livro que fosse escolhido como o melhor das 51 edições já realizadas.



A publicação deste romance pela Relógio d'Água segue-se à de "A luz da guerra", editado em dezembro do ano passado, o mais recente romance do escritor canadiano e que esteve na lista dos nomeados para o Prémio Man Booker 2018.



Fevereiro é também mês de publicar "História da Sexualidade IV, As Confissões da Carne", de Michel Foucault, volume que completa os três livros da História da Sexualidade.



Outra novidade é a publicação de "Tess dos D'Urbervilles", um dos principais romances de Thomas Hardy, há muito esgotado em Portugal, que pôs em causa as convenções sociais do seu tempo e chocou os leitores da sua época, quando foi publicado em 1891.



"As Novas Rotas da Seda", de Peter Frankopan, "Todos Nós Temos Medo do Vermelho, Amarelo e Azul", um livro de contos de Alexandre Andrade sobre a intensa perturbação que é possível sentir perante certas cores nalguns locais, e "O Abismo de Fogo: A Destruição de Lisboa", do historiador norte-americano Mark Molesky, sobre o terramoto de Lisboa de 1755 são outras das novidades para este mês.



Em março chega mais um livro de Agustina Bessa-Luís - de quem a Relógio d'Água tem estado a publicar a obra -, intitulado "As Pessoas Felizes", com prefácio de António Barreto, que assina também um livro intitulado "Fotomaton --- Retratos de Salazar, Cunhal e Soares", reunião das biografias desses três políticos, a ser editado no mesmo mês.



"Pintado com o Pé", de Djaimilia Pereira de Almeida, autora de "Luanda, Lisboa, Paraíso" (publicado na Companhia das Letras) é um livro de crónicas e breves ensaios, completado com dois ensaios, "Amadores" e "Inseparabilidade", que vai chegar às livrarias pela mão da Relógio d'Água.



"Bom Entretenimento", do filósofo germano-coreano Byung-Chul Han, "A Mulher de Trinta Anos" - um dos episódios de A Comédia Humana - do romancista francês do século XIX Honoré de Balzac, "Vento, Areia e Amoras Bravas", de Agustina Bessa-Luís, e "Sabes Que Queres Isto", de Kristen Roupenian, livro de contos que inclui "Cat Person", o conto mais lido, tanto 'online' como em papel, da The New Yorker, são os restantes livros anunciados por Francisco Vale.



Na coleção de viagens, será editado "Ac¸ores --- O Canto das Ilhas", de Carlos Pessoa.



No mês de abril, a editora vai publicar "Movimento das Ideias", de José Gil, e "Normal People", de Sally Rooney, romance apontado pelo The Guardian como um futuro clássico, que foi finalista do Prémio Man Booker e venceu o Prémio Costa 2018 na categoria de romance.



Outra das apostas da editora é o mais recente romance da canadiana Rachel Cusk, "Kudos", que encerra a trilogia iniciada com "A contraluz" e continuada com "Trânsito", ambos editados pela Quetzal.



"Correspondências + Minhas Queridas", de Clarice Lispector, a antologia "Provocações", de Camille Paglia, conhecida pelo seu feminismo viril e heterodoxo, e "O Estendal e Outros Contos", de Jaime Rocha, são as outras novidades.



Para o mês de maio, está reservado o livro "Álvaro Siza: Conversas com Estudantes de Arquitetura", organizado por Manuel Graça Dias, "A Balada do Medo", de Norberto Morais, "Pensamentos", de Blaise Pascal, com prefácio de T. S. Eliot, e "Pensar sem Corrimão", uma antologia de ensaios de Hannah Arendt.