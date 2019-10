Os Otimistas

São três enredos, em três períodos distintos, narrados a dois tempos: por um lado, a comunidade gay de Chicago, nos anos 80/90, ensombrada pela sida, à mistura com o encontro do galerista Yale com Nora, antiga modelo de artistas na Paris boémia da década de 1920, com sequelas da Primeira Guerra Mundial e prenúncios da Segunda; por outro, a Paris de 2015, a dos ataques terroristas (e a tragédia no Bataclan), "a mostrar outro tipo de guerra e que o ódio prevalece", diz a autora.É aí que Fiona (não por acaso, sobrinha-neta de Nora) procura a filha desaparecida, ainda não recomposta dos traumas da juventude: a morte, devido ao VIH, do irmão gay, repudiado pela família e que ela visitava, atravessando a cidade sozinha, aos 11 anos, e a epidemia a alastrar no seu grupo de amigos, Yale incluído, perante a indiferença de todos. Complexo e digno de Pulitzer, de que aliás foi finalista, Os Otimistas acaba de ser editado em Portugal – pretexto de conversa com a autora, ao telefone de Chicago, onde mora com o marido e as filhas, de 9 e 12 anos.Começamos pelo título, que no inglês original é The Great Believers – gente com fé no futuro, portanto. "Sei que é ambíguo, mas quando comecei a pensar no livro, quatro anos e meio antes de o terminar, focada na cena artística dos anos 20, encontrei a frase ‘We were the great believers’ no ensaio My Generation, de F. Scott Fitzgerald, que contrastava com a ideia da ‘geração perdida’, dizimada pelas guerras, segundo Gertrude Stein e Hemingway. Como queria mostrar como se sobrevive a momentos destes, tão difíceis, pareceu-me ideal para ligar os anos 20 à pandemia da sida em Chicago", conta, explicando que "foi a matemática que definiu o arco temporal". Ao criar Nora, a antiga modelo dos anos 20, como uma idosa a recordar os tempos de Paris e a tentar dar destino à sua coleção, chegou automaticamente chegou à década de 80: "Pareceu-me a oportunidade perfeita para falar desses anos da sida, da falta de medicação e apoios, do estigma da conotação da doença com os homossexuais, que há muito me fascinava."Depois, escolheu Chicago para situar a ação: "É a minha cidade do coração, onde nasci e cresci e onde o meu pai [o poeta Ádám Makkai, refugiado da Hungria, filho da atriz Rózsa Ignácz] encontrou o seu lugar na América. Como a conheço tão bem, achei que seria mais fácil." Estava enganada: "Há muita coisa escrita sobre este tema, mas em São Francisco e Nova Iorque. Portanto, em Chicago estava em terreno virgem. Tive de pesquisar muito, falar com muita gente. No fim, foi especialmente caótico ligar as pontas. Os meus amigos nem queriam chegar perto, porque eu estava totalmente obcecada."O seu maior medo era cometer gaffes, que, mesmo aparentemente inócuas, podiam afetar o realismo que desejava, num romance "impossível de escrever só com a imaginação". Por exemplo: "No início, quando Yale se perde dos amigos e deambula pela cidade, tinha-o posto a espreitar, da rua, para um bar gay. Disseram-se que isso era inverosímil pois naquela época todos teriam as janelas tapadas ou pintadas de preto."Também temia melindrar a comunidade gay: "Perguntei-me muitas vezes se eu, mulher heterossexual, teria legitimidade para retratar isto. Decidi arriscar, com a ajuda dos meus amigos homossexuais (sempre tive imensos), mas continuo sem uma resposta. Felizmente, a reação tem sido ótima." A realidade atesta-o: a crítica tem sido unânime a aclamar a obra e o escritor gay Michael Cunningham (autor de As Horas, onde também há uma personagem infetada) e definiu-a no The New York Times como "livro do ano", deixando Rebecca "nas nuvens, com dificuldade em voltar à terra, à vidinha".No entanto – e até porque também ensina escrita criativa na universidade, onde "a principal lição é não ser aborrecido, sob pena de nunca se conseguir leitores que paguem para nos ler e para termos a profissão de escritor, a melhor que existe" –, chega a lamentar ter "pouquíssimo tempo para escrever", a sua atividade favorita "desde os 3 anos", e "para brincar com as filhas ou fazer ioga", porque os compromissos ligados ao livro se multiplicam: "Noto um novo interesse no tema e orgulho-me de ter contribuído para isso com o meu romance. Afinal continua a morrer gente com sida, não é assunto encerrado."O próximo passo é a adaptação à televisão. Rebecca – fã da romancista Jennifer Egan que cresceu apaixonada pela obra de Ellen Raskin, especialmente o policial juvenil The Westing Game – já vendeu os direitos de adaptação à Paper Kite, a produtora da comediante Amy Poehler (criadora de Parks and Recreation) e avança que "será uma minissérie", confidenciando ainda que gostaria de ver Jonathan Groff (de Caçador de Mentes) no papel de Yale, curiosamente a personagem do livro com que mais se identifica e que admite ser parecida com ela: "É um tipo bom, certinho e naïf, que confia nas pessoas erradas, mas também tem os seus telhados de vidro, como toda a gente." Estará ele disponível?576 págs. • Ed. ASA