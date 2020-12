confinamento, discriminação, digitalização, infodemia, sem-abrigo, telescola e zaragatoa. A eleita é conhecida a 4 de Janeiro.





violência [doméstica] em 2019, enfermeiro em 2018, incêndios em 2017 ou geringonça em 2016. O arquivo das palavras vencedoras nos anos anteriores está também no site palavradoano.pt.

O universo de palavras candidatas a definir o ano de 2020 não surpreende. A Porto Editora lançou no dia 1 de dezembro a votação para eleger a palavra do ano e as hipóteses mais votadas são, até ao momento, pandemia, covid-19 e saudade. A votação encerra à meia-noite do último dia do ano.Apesar de ter sido identificado no final de 2019, o novo coronavírus ganhou expressão no ano 2020 - e deixará certamente marcas na década. Esta eleição que quer ajudar a definir e registar para o futuro o espírito do ano não podia ingnorá-lo, portanto. No entanto, entre as palavras mais votadas não aparece só o neologismo Covid-19 ou a "pandemia" (que já não se usava desta maneira há décadas). Está também a "saudade", sentimento antigo mas que ganhou novas intensidades perante os vários confinamentos.Até agora, votaram 35 mil pessoas no site palavradoano.pt e entre as dez candidatas a palavra do ano estão tambémVerificar as palavras escolhidas desde 2009, ano em que a editora portuguesa lançou a iniciativa, pode ajudar a recordar alguns acontecimentos do passado recente: