Preparem os feitiços: Lisboa vai receber uma mega exposição de Harry Potter

A exposição mundial "Harry Potter: The Exhibition" vai ter a sua estreia inédita em Portugal já no dia 16 de Novembro, no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa. Os cenários do mundo criado por J. K. Rowling poderão ser visitados até dia 8 de Abril de 2020.

Os bilhetes vão estar à venda nas bilheteiras a partir de sábado, dia 28 de Setembro. O anúncio foi feito na página do Facebook do evento esta quarta-feira.





Esta é a primeira vez que Portugal recebe a exposição da mais famosa escola de magia que vai contar com 1500 metros quadrados de cenários inspirados nos filmes, onde vai ser possível experiênciar a vida dos feiticeiros em Hogwarts através de jogos e atividades relacionadas com o mundo de fantasia.

O preço da entrada geral, durante a semana, é de 16 euros, crianças até aos 12 anos pagam 12 euros e há ainda duas modalidades para famílias: dois adultos com uma criança pagam 38 euros e dois adultos com duas crianças pagam 44 euros. Ao fim-de-semana os preços aumentam ligeiramente.

O espaço vai estar aberto de segunda a quinta-feira, entre as 10h00 e as 19h00 e de sexta-feira a domingo, entre as 10h00 e as 20h30.

Esta exposição itinerante de adereços, figurinos e outros artefactos da série de filmes Harry Potter vai ser organizada em Lisboa pela Everything is New, depois de ter estado em Valência, Espanha. Foi originalmente aberta em Abril de 2009 no Museu de Ciência e Indústria em Chicago, Illinois, nos EUA. Desde a sua criação, a exposição temática já passou por todo o mundo.