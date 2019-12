Romance de estreia de um autor genial - e pioneiro na descrição das lutas raciais da América do século passado. Escrito em 1953 e só agora traduzido, é poético, belo e profundamente atual, embora se passe no Harlem de 1935.Ed. Alfaguara€17,90Revelação em Portugal de um grande autor espanhol, é um livro autobiográfico sobre vida, morte e perda (e contra a vertigem do nosso tempo), assente nos "não ditos" que devemos dizer aos que amamos antes de ser tarde demais.Ed. Alfaguara€21,90A confirmar o imenso talento da poetisa do Porto, Ágora socorre-se de reproduções de obras de arte de todos os tempos, para dar força a versos aparentemente simples, ora comoventes, ora violentos, que evocam a Bíblia, mitos e História.Ed. Assírio & Alvim€19,90Livro em sintonia perfeita com o presente, de um jornalista sueco fascinado por enguias que com ele quis homenagear o pai, é uma narrativa empolgante onde convergem religião, filosofia, ciência, literatura, psiquiatria, ambientalismo, política, cultura, economia e sexualidade.Ed. Objectiva€17,70Romance em díptico, em dois livros editados este ano em Portugal (da autora de A Teoria King Kong, francesa), é um retrato audaz, punk e vertiginoso da Europa contemporânea, sobre um homem bem sucedido caído em desgraça.Ed. Elsinore€20,99/cadaPrémio Man Booker, com uma escrita complexa mas escorreita, onde nada é nomeado, este romance põe a nu as quadrilhices numa pequena cidade e o modo como um boato pode definir uma vida. Um livro político, feminista e profundo.Porto Editora€18,80Belo volume com a poesia reunida de um autor madeirense contemporâneo (infelizmente) pouco divulgado - original sem ser hermético e capaz de grande lirismo, sendo contido nos recursos estilísticos.Ed. Assírio & Alvim€44Jonathan Coe regressou às personagens do díptico dos anos 90. O Rotters’ Club tinha os anos Thatcher como cenário, O Círculo Fechado os de Blair, a trilogia completa-se com a origem do Brexit.Porto Editora€17,70No primeiro thriller do autor de Três Vidas (Prémio Saramago 2009), o homicídio de Noah Walsh fará com que Pedro, um jovem escritor frustrado, volte ao verão da sua adolescência no Lagoeiro, no Algarve.Companhia das Letras€22Romance (justamente) multipremiado, conta uma história de fascínio, amizade e amor, de um casal que se conhece na juventude e jamais consegue largar-se, apesar dos (muitos) problemas. Emocional, mas sem sentimentalismos, mostra como a mudança é difícil para o ser humano.Ed. Relógio d’Água€17,50O Brexit marca (naturalmente) a literatura inglesa atual - caso deste irónico e metafórico A Barata, em que homenageia A Metamorfose de Kafka, relatando com humor a transformação de um ser repugnante num "dono do mundo".Ed. Gradiva€11O melhor conto da rainha do terror gótico americano do século XX, A Lotaria (seguido de outros, menores) chegou a Portugal e é uma excelente entrada no seu ambiente opressivo, que mostra o absurdo da violência e a raiz do mal humano.Ed. Cavalo de Ferro€19,99