Organize a biblioteca para lá caberem os lançamentos de fevereiro

Novo ano, novas edições. Depois de um primeiro mês cheio de novidades no mercado livreiro português, fevereiro ssurge com dezenas de novos lançamentos e promessas de muitos mais. Conheça aqui as principais iniciativas de várias editoras nacionais.



Dom Quixote

A Dom Quixote vai editar o vencedor do Prémio Leya de 2018, este mês. Torto Arado, do brasileiro Itamar Vieira, foi anunciado como o vencedor em outubro de 2018 e chega agora aos escaparates lusófonos. Segundo os membros do júri, o romance Torto Arado foi escolhido entre centenas de outros pela ""solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil, colocando ênfase nas figuras femininas, na sua liberdade e na violência exercida sobre o corpo num contexto dominado pela sociedade rural patriarcal". Itamar Vieira Junior tem 40 anos e é colunista da São Paulo Review e geógrafo.

Tinta-da-China

A Tinta-da-China guardou para fevereiro a apresentação de uma versão muito especial de Persona, a extinta revista do Centro de Estudos Pessoanos, no Porto. Com 12 edições publicadas entre 1977 e 1985 foi responsável pela edição artigos sobre a literatura pessoana de nomes como Agustina Bessa-Luís, Eduardo Lourenço, Jorge de Sena ou Vasco Graça Moura. Esta nova edição surge em colaboração com a Casa Fernando Pessoa. O lançamento vai ocorrer a 21 de fevereiro, em Campo de Ourique, na Casa Fernando Pessoa.

persona Foto: Tinta-da-China

A editora vai voltar a apostar em Fernando Pessoa, em fevereiro, editando a versão traduzida da biografia escrita em 1970 por Hubert D. Jenings e intitulada The Poet with Many Faces: a biography and anthology. O ensaio As Índias Espirituais — Fernando Pessoa e o orientalismo português, de Duarte Drumond Braga, também vai sair no segundo mês do ano.

Outra das apostas da Tinta-da-China para 2019 é a biografia de Leonard Cohen, editando I’m Your Man: A vida de Leonard Cohen, de de Sylvie Simmons. O poeta, vencedor do prémio Príncipe das Asturias e músico morreu em 2016.

E depois de, no final de 2018, ter editado o livro A Queda de Salazar: O Princípio do Fim da Ditadura, da autoria de José Pedro Castanheiro, António Caeiro e Natal Vaz, a editora volta a apostar no tema, com Salazar e os Fascismos, da autoria do historiador Fernando Rosas.

Relógio d’Água

A Relógio d’Água vai editar em fevereiro o romance Tess dos D’Urbervilles, um dos mais conceituados romances de Thomas Hardy. A obra, publicada originalmente em 1891, causou grande transtorno em Inglaterra, por contrastar com os valores sexuais da sociedade.





Tess d'Urbevilles Foto: Relógio D'Água

Dentro do campo da ficção, a editora vai também lançar aquele que é por muitos considerado como o melhor recipiente do Man Booker Prize de sempre, O Doente Inglês, de Michael Ondaatje.



Para fevereiro, a editora de Francisco Vale pretende editar o quarto volume de História da Sexualidade, de Michel Foucault. Este quarto volume do ensaio intitula-se As Confissões da Carne.

Ainda dentro dos ensaios, a Relógio d’Água vai editar As Novas Rotas da Seda, de Peter Frankopan, onde o autor aprofunda algumas questões sobre a economia e a política contemporânea.

Porto Editora

A Porto Editora vai dar início a fevereiro com a publicação de O Crepúsculo em Moledo, de António Sousa Homem, numa reflexão do autor de 96 anos sobre a casa que habita e como a família a vê, no Minho. Escreve uma crónica semanal no Correio da Manhã. Mas o grande destaque desta editora vai para uma obra que promete ser um "documento explosivo" sobre o Vaticano e que será editado em simultâneo em oito países a 21 de fevereiro.

Em fevereiro sai uma nova edição do romance A Guerra dos Mundos, publicada pela primeira vez em 1987. Mas a edição que vai sair agora pela Sextante Editora (uma das chancelas da Porto Editora) conta com as ilustrações que foram feitas para a edição de 1906 da obra de H. G. Wells.

Já a Livros do Brasil (outra das chancelas da Porto), recupera um outro clássico da literatura, desta vez Orlando, de Virginia Woolf. Uma das mais importantes obras do feminismo, este livro foi responsável por solidificar Woolf como um dos grandes nomes da literatura mundial.

Já no campo da poesia, a Assírio & Alvim vai trazer ao catálogo da Porto Editora o autor espanhol Juan Vicente Piqueras, publicando a antologia Instruções para Atravessar o Deserto, numa edição bilingue. Fevereiro vai ser também mês para que a Assírio & Alvim edita Se me Empurrares eu Vou, da poetisa Maria Quintans.

Fevereiro é ainda o mês em que chega aos escaparates Marcelo – Presidente Todos os Dias da professora universitária Felisbela Lopes e da jornalista Leonete Botelho.

Quetzal

No primeiro dia do mês de fevereiro, a Quetzal vai editar duas obras: a Antologia de Poemas Escolhidos, do poeta e médico João Luís Barreto Guimarães e ainda a obra A Imortal da Graça, do autor e guionista Filipe Homem Fonseca.





A Imortal da Graça Foto: Quetzal

A editora vai também publicar Histórias, uma compilação de contos escritos por Susan Sontag.

Mas a editora não se vai restringir à ficção. Vai também ser editado um volume de inéditos e textos esquecidos do filósofo português Agostinho da Silva.

Também Sérgio Godinho vai chegar às livrarias por esta editora, em fevereiro, com Estocolmo.

Guerra e Paz

A editora de Manuel S. Fonseca anunciou para fevereiro as obras Enquanto Uma Fina Neve Cai, do canadiano Howard Altmann. Também para o início de fevereiro, a Guerra e Paz vai editar A Deslumbrada Vida de João Novilho, o novo título de Jorge Tinoco.

Haverá ainda no segundo mês do ano o novo romance de Vasco Luís Curado: Declarações de Guerra, sobre a guerra colonial portuguesa, uma obra editada em parceria com a CMTV.

Edições 70

Em fevereiro, a Edições 70 vai publicar o ensaio O Cinema ao Vivo e as suas Técnicas, do realizador Francis Ford Coppola e o ensaio de Tommaso Piazza O que é o conhecimento?, bem como a obra Discurso Sobre as Ciências e as Artes, de Jean-Jacques Rousseau.

Minotauro

A editora Minotauro vai publicar, em fevereiro, Rosa Branca, Floresta Negra, de Eoin Dempsey, uma obra cuja narrativa decorre durante a II Guerra Mundial.

Antígona

A Antígona vai apostar na distopia O Tacão de Ferro, de Jack London, um dos livros que mais influenciou George Orwell para escrever o seu 1984. A obra foi traduzida por Inês Dias para uma edição que inclui um prefácio do historiador Howard Zinn e um posfácio escrito por Trotsky.

A editora vai ainda dar à estampa um volume de textos da autoria de Mark Twain a falar sobre a guerra, o colonialismo e o imperialismo. Os textos foram compilados ao longo de mais de trinta anos, entre 1870 e 1908.

Temas e Debates

A editora vai publicar Uma Furtiva Lágrima, o mais recente livro da escritora brasileira Nelida Piñon e é descrito como "um livro de memórias com uma escrita luminosa".