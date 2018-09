Obra de Lobo Antunes vai ser publicada na francesa Pléiade

A Pléiade é uma casa editorial francesa, fundada em 1931, que "reúne as maiores obras do património literário e filosófico francês e estrangeiro".

A obra completa de António Lobo Antunes vai ser publicada na Pléiade, uma prestigiada coleção francesa pertencente à editora Gallimard, que integra raros autores vivos e apenas um português, Fernando Pessoa, disse à Lusa a editora do escritor.



A Pléiade é uma casa editorial francesa, fundada em 1931, que "reúne as maiores obras do património literário e filosófico francês e estrangeiro", segundo a informação constante do site oficial desta editora.



A notícia da escolha de António Lobo Antunes para integrar esta colecção considerada de luxo e restrita, da qual faziam parte, até agora, apenas três autores vivos - Mário Vargas Llosa, Milan Kundera e Philippe Jaccottet -- e um único português -- Fernando Pessoa -- foi recebida hoje à tarde pela editora portuguesa de António Lobo Antunes.



Em declarações à Lusa, Maria da Piedade, contou que recebeu, "há instantes, um telefonema da editora francesa de António Lobo Antunes" e da agente que trata dos direitos para as publicações internacionais da obra do autor.



"Para a editora é muito importante. Não há notícia melhor", ainda para mais quando se avizinha a publicação, dentro de um mês, do mais recente livro de Lobo Antunes, "A última porta antes da noite", disse.



"A entrada na Pléiade é o que de melhor há em termos de literatura internacional, em termos de prestigio internacional, só o Nobel se equipara", considerou.



Maria da Piedade destacou ainda que a extensão da obra de Lobo Antunes implica um "trabalho longuíssimo de revisão", pelo que a sua escolha pela editora francesa se reveste ainda de maior importância, porque, para escolher uma obra tão trabalhosa, tem mesmo de ser considerada extraordinária.



"É preciso um grande empenhamento da Gallimard para publicar a obra do Lobo Antunes, porque é uma obra muito vasta. São 30 livros", declarou.