O novo livro de Teresa Veiga leva-nos de volta aos seus mistérios

Há uns quantos mistérios por resolver nas próximas linhas. Comecemos pela obra, que é o pretexto: Cidade Infecta passa-se num meio relativamente pequeno e calmo, em que mulheres estão a ser assassinadas misteriosamente. O medo chega a Oliveira, onde os casamentos por interesse, a traição e as reuniões familiares intensas já se tinham instalado há muito tempo. Este é o mais recente romance de Teresa Veiga, a contista premiada de que se sabe muito pouco. É, em si, um mistério.Nos anos 1980, quando começou a publicar, entregava os manuscritos a André Jorge, o seu editor na Cotovia, e ia-se embora, conta-se. Entrava, deixava os manuscritos e saía, sem grandes debates. Não estava agarrada ao meio literário e, até hoje, não tentou estar: escreve sob pseudónimo, não se lhe conhecem entrevistas nem grandes retratos e a biografia é curta: nasceu em 1945, em Lisboa, e licenciou-se em Direito e em Literaturas Românicas.Oportunidades, porém, não lhe faltaram, nem tão-pouco a relevância. A sua obra publicada é extensa, primeiro na Cotovia e agora na Tinta-da-China, com a republicação de obras como O Último Amante (1990) e novos livros. Ganhou o prémio de ficção do PEN Clube Português com História da Bela Fria (1992) e, por três vezes o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco. Só da última vez, com Gente Melancolicamente Louca (2015), foi recebê-lo e se deixou fotografar.A crítica à sua escrita sóbria e pontuada de ironia é constantemente positiva. António Guerreiro já lhe chamou "a mais genial contista da literatura portuguesa contemporânea"; para Pedro Mexia, que apresentou o seu livro de 2015, é um dos nomes "mais importantes da ficção atual"; para Abel Barros Baptista, Teresa Veiga "recebe sem favor o nome de estilo"."Nos anos 80, começar a ler Teresa Veiga era refrescante. Nós estávamos sob o império da formalidade da escrita. Ela não, tinha uma maneira de escrever quase displicente, numa linguagem que parece coloquial", diz à SÁBADO a escritora Luísa Costa Gomes, falando de um culto que se criou à sua volta. Um culto restrito, contudo. "Não sei como ainda não se tornou mainstream, tem todos os ingredientes, pela escrita escorreita e de qualidade", conclui - mais um mistério.Cidade Infecta é uma história fundada nas mulheres, tal como a sua restante obra - cada conto, novela e romance é um trilho aberto por personagens femininas e pelas suas motivações.Na sua mais recente publicação, a trama pode assumir a simplicidade da literatura de cordel em alguns momentos e é quando o leitor baixa a guarda que Teresa Veiga espeta a farpa, como quando põe a sogra da protagonista a escrever um bilhete sem pontuação, frases encavalitadas e raciocínios de mãe religiosa. Um instante refrescante, tal como o aparecimento da escritora, nos idos 80.