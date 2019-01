O amigo de Darwin que quis ensinar o cão a ler

Paulo Ferreira despiu o seu fato de agente literário e tornou-se o Senhor Lubbock, criador de um almanaque cheio de informações prontas para serem utilizadas nas mais diversas situações. Os outros ficarão sempre impressionados consigo. Pretexto de entrevista

"Eu, quando olho para as minhas leituras, percebo que tanto compro um livro sobre Aviação, como a seguir um de Física, depois estou a ler a biografia de Deus e ao mesmo tempo a do Neil Armstrong. E quando olho para a pilha de livros que tenho em casa… ao pé da cama tenho coisas sobre simetria e tratados de Matemática. Na verdade, gosto um bocadinho de tudo." É assim que, a dado momento, Paulo Ferreira, fundador da agência literária Booktailors, com um curso de Relações Internacionais, e agora autor de Miscelânea de Factos Essenciais e Curiosidades Inúteis do Senhor Lubbock, explica o seu interesse por diversas áreas, científicas, sociais, e não só, que entram no seu livro.



É um compêndio que reúne cerca de 200 factos/histórias sobre a Humanidade - assuntos, temas que, como sugerido na capa, são desbloqueadores de conversa. Alguns deles não são tão extraordinários ou desconhecidos quanto isso, muitos deles pululam em qualquer canto da Internet para quem os procure, mas o que torna o livro de Paulo Ferreira tão bom, e nutritivo, é a forma como a informação está condensada ao essencial e abre portas para se descobrir um pouco mais além. Paulo Ferreira vai buscar as informações a várias fontes, livros ou artigos que lê, e a dado momento na conversa troca-se informação de como isso se pode fazer da melhor forma com as ferramentas que se tem à mão, seja um Kindle, a aplicação Pocket ou Excel (de que Paulo Ferreira é um grande adepto).



Em frente, quem é este Senhor Lubbock? "Parte de um senhor chamado John Lubbock, que era amigo do Charles Darwin. É com ele que o Darwin vai discutir muitas teorias. Escreveu sobre Ciência, História, Etnografia, etc. e basicamente, a certa altura, torna-se deputado e é ele que cria a lei dos feriados, permitindo que as pessoas comecem a folgar e a receber por isso. Também cria uma lei sobre o património edificado. Era um homem respeitadíssimo, que a História acabou por esquecer ao longo dos anos. Quando investigas sobre ele começas a saber coisas incríveis, ele era um homem absolutamente fascinante. Por exemplo, ele passa três meses a tentar ensinar o cão a ler [há uma alusão a isso na capa do livro]."



O próprio Senhor Lubbock é, também ele, uma espécie de bizarria que poderia servir para impressionar os amigos num qualquer jantar, explicar que o homem que inventou os feriados era também grande amigo de Darwin e ocupou algum tempo a tentar ensinar o seu cão a ler. Já agora, foi recomendado a Charles Darwin que escrevesse sobre pombos ao invés de se debruçar sobre a A Origem das Espécies.



Onde estaríamos nós agora se isso tivesse acontecido? Não se sabe, e o livro de Ferreira também não responde. Só oferece "uma compilação de histórias boas, de bizarrias, para qualquer jantar". Paulo Ferreira está a ser modesto quando reduz o seu livro à função de quebra-gelo, "Miscelânea" está cheio de pontos de partida para aguçar o conhecimento em algumas áreas. Mais exemplos? Já sabemos que um dia o sol se extinguirá, mas quando? Daqui a 5.000 milhões de anos. Porquê? Ora, extinguir-se-á o hidrogénio.



"Isto é informação que o Google resolve!", alguém dirá. Sim, mas há algo de muito prático em ter isto num livro, arrumado como o autor arrumou (ao lado de A Morte do Sol, em que explica o uso das minúsculas de e. e. Cummings). Ou seja, a informação não se cinge ao factual, àquilo que está escrito, há também uma deambulação desta com a restante informação, a que está ao lado, acima, abaixo, nas outras páginas. No fundo, entra-se um bocadinho no mundo de Paulo Ferreira com este livro: "Se calhar isto ficou-me do ISCSP, tem uma política de formação de teres uma cadeira diferente de cada coisa, Demografia, Sociologia, línguas, Ciência Política. É uma boa confusão, pelo menos do tempo em que estudava lá. E isso ficou-me desse tempo, é de tal forma diverso que não te tornas especialista em nada, mas acabas por cultivar o gosto por uma série de temáticas."



Miscelânea tem informação condensada mas também a partilha com humor, apesar de o autor confessar: "Não queria que tivesse um registo aborrecido, mas também não sou humorista. Queria que fosse algo bem-disposto, mas nunca uma coisa de humor." Dito isto e sabendo que Ferreira tem um grande arquivo destas entradas, fica-se com vontade de um segundo volume de Senhor Lubbock. Até porque os jantares em que podemos surpreender alguém nunca acabam - nem os factos essenciais ou as curiosidades inúteis.





Miscelânia de Factos Essenciais e Curiosidades Inúteis do Senhor Lubbock

Paulo Ferreira

Ed. Objectiva

€16,30