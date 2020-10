No seu novo romance, O Regresso, Nicholas Sparks conta a história de um médico com stress pós-traumático e ferimentos graves da guerra no Afeganistão, que herda a casa do avô e procura construir uma nova história de vida com os locais, sobretudo com duas mulheres.Ao telefone, na sua casa na Carolina do Norte, onde acontecem todas as suas histórias, o autor de bestsellers como As Palavras que Nunca Te Direi ou O Diário da Nossa Paixão falou à SÁBADO sobre O Regresso e a sua carreira literária, recheada de sucessos.Tive vários familiares que foram militares e enviados para o Afeganistão e o Iraque e nas reuniões familiares tive várias conversas com eles sobre como foi, não só sobre terem estado lá, mas também sobre as consequências posteriores, quando regressaram à América, ou mesmo sobre se terem retirado do exército. Simultaneamente, vivo numa região [Carolina do Norte] que tem várias bases militares: o Camp Lejeune, a 45 minutos daqui, é a maior base marine na costa este, o Fort Bragg, a 1h40 de carro, é a maior base militar dos Estados Unidos, e o Marine Corps Air Station Cherry Point fica a 15 minutos, a Seymour Johnson Air Force Base, a uma hora. Viver aqui é estar rodeado de pessoas com vida ativa no exército e por veteranos. Conheço algumas e converso com elas, muitas vezes sobre a sua readaptação, o regresso a casa. É muito interessante ver como foram afetadas pelo que viram. Muitas delas sofrem stress pós-traumático. Escrever uma história na zona este da Carolina do Norte é também trazer essa realidade para os leitores.Vivo aqui desde que comecei a escrever, é onde se passam todas as minhas histórias. Inicialmente comecei a fazer isso porque era a região que conhecia. Era fácil para mim visitar estas pequenas cidades e fazer delas o cenário das minhas histórias. Quanto mais romances ia escrevendo, mais diversas iam ficando as narrativas, mas, havendo personagens diferentes, de idades diferentes, os temas iam-se diversificando: há romances com perigo, outros com mistério. Por causa destas diferenças, decidi que algumas coisas seriam sempre as mesmas: uma delas é a componente romântica, a outra, a Carolina do Norte.Vai lado a lado com o desenvolvimento da história. Antes de começar a escrever, penso nos temas, nas localizações, nas histórias secundárias, na idade das personagens, e percorro centenas de histórias possíveis antes de me decidir por uma. Quando tenho a história na cabeça, o suficiente para a começar a escrever, já sei o básico da personagem: o que faz, a idade, o que faz atualmente na vida. O resto, as suas nuances, voz, memórias, como interpreta a vida, motivações e como as persegues, isso começa a surgir no processo de escrita.Instinto. Sinto que é o ideal para a história que estou a desenvolver na minha cabeça. Antes de começar a escrever, como disse, conheço um pouco as minhas personagens, como começa a história, como acaba, alguns twists e a história secundária. Tudo o que sei do meu livro, antes de o escrever, consigo meter numa só página. É quando começo a escrever que o resto se desenvolve e expande. É aí que decido se uma personagem está certa ou se algo decisivo no argumento é certo. Escrevo há tempo suficiente para confiar nos meus instintos.Se os meus leitores me conhecerem bem e às minha histórias, perceberão que eu sofri com a perda: mãe, pai, a minha irmã mais nova - foram todas mortes diferentes. A minha mãe morreu subitamente, num acidente a cavalo. O meu pai morreu num acidente de carro, que é algo que acontece, mas neste caso foi mesmo um azar infeliz. A minha irmã morreu com um tumor cerebral, entre o diagnóstico e morrer foram sete anos. Penso que há algo para descobrir nas nossas motivações e na compreensão de quem realmente somos, e muito disso é experienciado através do luto, algo inevitável nas nossas vidas e diferente para cada pessoa. Sempre fui inspirado por pessoas que, no meio do seu luto, continuam a fazer o que é certo. Continuam a levar os filhos à escola, a cozinhar… a limpar a casa, a serem as melhores pessoas que podem. Nos momentos de luto, os desafios diários, por vezes, podem ser demais. E é um conceito que exploro nos meus romances, porque é universal. Toda a gente o experiencia, mas à sua maneira. Algumas personagens sofrem mais, outras menos. Porque é mesmo assim, cada um tem o seu processo.Sem dúvida. Parte deve-se a isso. Por outro lado, é a exploração das emoções. Penso que isso ressoa no leitor: o amor, a luta, tomar decisões sobre quem se ama, a confusão que as pessoas sentem, frustração, raiva. Escrevo romances sobre como as emoções humanas se expandem e como são universais. É verdade que são histórias muito americanas, que refletem o estilo de vida americano, mas as emoções são universais.