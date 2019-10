Não há Prémio Leya este ano por falta de qualidade das obras concorrentes

O Prémio Leya não será atribuído este ano, decidiu o júri da edição numa reunião, na tarde desta terça-feira, na sede da editora, em Alfragide. Em 2010 e em 2016, o prémio criado há 11 anos também não foi atribuído, por decisão dos jurados.



Relacionado Brasileiro Itamar Vieira Junior vence Prémio LeYa com "Torto Arado" João Pinto Coelho vence Prémio LeYa 2017 Entrevista a António Tavares, vencedor do Prémio Leya 2015 Já leu o Prémio Leya 2014? Manuel Alegre.



Além do poeta e político, compõem o júri o antigo reitor da Universidade Politécnica de Maputo, em Moçambique, Lourenço do Rosário, o professor de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra José Carlos Seabra Pereira, os escritores Nuno Júdice, Ana Paula Tavares, de Angola, a jornalista e crítica literária Isabel Lucas, de Portugal, e o editor, jornalista e tradutor Paulo Werneck, do Brasil.



Com o valor de 100 mil euros, o Prémio LeYa é o maior prémio literário para romances inéditos de todo o mundo de língua portuguesa. Este ano, concorreram 409 originais, mais 61 do que em 2018. As obras eram provenientes de 14 países, com destaque para Portugal e o Brasil. Alemanha, Angola, Bélgica, Cabo Verde, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Moçambique, Singapura, Suiça e EUA são os outros países de onde foram enviados romances.



O Prémio LeYa, no ano passado, foi atribuído ao romance Torto Arado, do escritor brasileiro Itamar Vieira Junior, pela "solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil".

Atribuído pela primeira vez em 2008, a O Rastro do Jaguar, do brasileiro Murilo Carvalho, o Prémio Leya distinguiu desde então O Olho de Hertzog, de João Paulo Borges Coelho, de Moçambique (2009), O Teu Rosto Será o Último, de João Ricardo Pedro (2011), Debaixo de Algum Céu, de Nuno Camarneiro (2012), Uma Outra Voz, de Gabriela Ruivo Trindade (2013), O Meu Irmão, de Afonso Reis Cabral (2014), O Coro dos Defuntos, de António Tavares (2015) e Os Loucos da Rua Mazur, de João Pinto Coelho (2017).

Com Lusa