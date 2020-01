Mário de Carvalho e reedição de Herberto Helder nas novidades da Porto Editora

A edição de um novo livro de contos de Mário de Carvalho e a reedição d' "Apresentação do Rosto", publicado por Herberto Helder em 1968, com alterações feitas pelo autor, são algumas das novidades da temporada da Porto Editora.

O livro de contos de Mário de Carvalho intitula-se "Epítome de Pecados e Tentações". O autor tem vindo a publicar desde 2012 a sua obra completa na editora.

As diferentes chancelas da Porto Editora apresentam hoje, em Lisboa, os mais de 90 títulos a publicar e distribuir no primeiro semestre deste ano.

No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Ruben A., a Assírio & Alvim vai publicar novas edições de "Silêncio para 4" e "O mundo à minha procura", autobiografia do autor agora reunida num único volume.

Cláudia Gomes, da Porto Editora, anunciou a publicação d'"O Diário", de Renia Spiegel, que apontou como "um poderoso testemunho" da II Guerra Mundial e dos "horrores do Holocausto", e teve mais de 70 anos fechado no cofre de um banco.

Pela Ideias de Ler, chancela especializada em títulos de não-ficção, sairá um livro de Bill Gates, dedicado às alterações climáticas e às urgentes mudanças necessárias.

"Deixa-te de mentiras", de Philippe Besson, autor distinguido em 2001 com o Prémio Emmanuel-Roblès, vai ser publicado pela Sextante, que anunciou a vinda do autor francês de 52 anos, a Lisboa, em fevereiro próximo

A Livros do Brasil conta editar "Os Anos", de Annie Ernaux, título finalista do Prémio Man Booker Internacional, no ano passado.

A francesa Annie Ernaux, de 79 anos, iniciou a carreira literária em 1974 com um romance e cariz autobiográfico, "Armoires Vides", e, em 1984 recebeu o Préêmio Renaudot pelo livro "La Place".