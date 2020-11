O Manuscrito de Birkenau, o epílogo do Mágico de Auschwitz

Editado em setembro, O Mágico de Auschwitz introduziu os leitores às histórias do ilusionista judeu, alemão radicado em Praga, Herbert Levin, e do soldado Francisco Latino, português nas SS, decidido a salvar a russa que ama desde que combateu ao lado da Divisão Azul espanhola - os seus destinos cruzam-se no campo de concentração polaco.Contudo, a narrativa engendrada por José Rodrigues dos Santos a partir de eventos reais fica suspensa no fim do livro. O desfecho do romance, onde fica claro o fascínio dos nazis pelo esoterismo, só agora chega ao mercado, com o título O Manuscrito de Birkenau, que remete sem equívocos para o setor do campo destinado ao extermínio de judeus.Com edição a 12 de novembro, pela Gradiva, chancela habitual do autor, este segundo e derradeiro volume da aventura do mágico conhecido como O Grande Nivelli, culmina com a pouco divulgada revolta judaica no campo, com mão (verídica) do protagonista, e a narração, na primeira pessoa, do massacre final, pouco antes da libertação de Auschwitz.