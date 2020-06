Um relato autobiográfico, uma obra-prima da literatura iraniana, um romance alemão, um livro de memórias da China, um romance com ação e um bestseller muitas vezes adaptado ao cinema fazem parte dos lançamentos mais recentes das editoras portuguesas. Porque é que os escolhemos?No nosso país, a francesa Annie Ernaux (n. 1940) tem sido menos lida do que devia. Agora que foi traduzida uma das suas obras mais conhecidas, Os Anos, é provável que outras cheguem à edição portuguesa. Em jeito de carnet de souvenirs, o livro é um relato autobiográfico que vai da infância até 2006.Annie Ernaux constrói um macrotexto que lê o mundo a partir de incidentes biográficos, fotografias, filmes, livros, canções, política francesa, acontecimentos globais marcantes (descolonização da Argélia, guerra do Vietname, assassinato de Aldo Moro, etc.), deceções, o vírus SARS, Le Pen, a fractura do 11 de Setembro: "Uma força obscura infiltrara-se no mundo." A escrita flui com elegância e a sucessão de temas torna a leitura aliciante.Traduzido diretamente do persa por Carimo Mohomed, O Mocho Cego de Sadeq Hedayat (1903-1951) é unanimemente considerado uma obra-prima da literatura iraniana moderna. Originalmente publicado na Índia, por ser impossível fazê-lo no Irão durante a ditadura de Reza Shah, elogiado em dezenas de países onde foi traduzido, tornou-se um livro de culto a partir do momento em que o regime dos aiatolas associou a obra ao suicídio induzido. Tradutor de Kafka, Sadeq Hedayat interiorizou na sua própria obra muitas das "preocupações" existenciais do escritor checo.Na versão em língua inglesa, o penúltimo romance da alemã Marion Poschmann (n. 1969), As Ilhas dos Pinheiros, integrou a shortlist do International Booker Prize. A narrativa tem um ponto de partida interessante (um homem sonha com o adultério da mulher), mas quando Gilbert Silvester, o homem traído, decide abandonar o casamento e partir para o Japão, onde salva um jovem suicida, a história perde-se numa sucessão de pontas soltas. O tom desembaraçado resgata o plot da sua trivialidade.Não admira que Karoline Kan (n. 1989), jornalista conceituada e editora do jornal digital China Dialogue, tenha escrito Sob Céus Vermelhos, um livro sobre a realidade chinesa atual analisada à luz da experiência de três gerações da sua família. Livro de memórias, portanto.Tal como a Revolução Cultural Chinesa (1966-76), com o seu cortejo de crimes, um dos aspetos mais dramáticos reporta à política do filho único imposta por Mao Tsé-Tung nos anos 70, porém contrariada por muitas mulheres, entre elas a sua mãe, que sofreu o ónus da ousadia. Em suma, o retrato cru de um país que saltou do obscurantismo maoísta para as contradições do capitalismo de Estado.A inglesa Jeanette Winterson (n. 1959) regressa com a reedição daquele que é provavelmente o seu melhor livro, A Paixão, romance com ação centrada nas guerras napoleónicas, vencedor do Prémio John Llewellyn Rhys de 1987. Ficção pura, nada a ver com romance histórico. Henri, soldado requisitado como cozinheiro, narrador de grande parte do livro, começa por nos introduzir na cozinha de Napoleão: "Que cozinha aquela, com aves em todas as fases de amanho, algumas ainda frias e penduradas em ganchos…"Tudo se passa durante a desastrosa Campanha da Rússia, que Henri acompanha. Villanelle, a veneziana por quem o jovem se apaixona (ela não o ama, prefere mulheres), descreve com eloquência a cidade dos Doges. Filha de barqueiro, conhece todos os recessos da laguna. E sabe de certeza certa que "algures entre o medo e o sexo está a paixão".Se há obras cuja difusão planetária se mantém sem interrupção há mais de 100 anos, uma delas é A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson Através da Suécia, de Selma Lagerlöf (1858-1940), cuja primeira edição data de 1906. Aquilo que começou por ser uma encomenda da Associação Nacional de Professores, destinada a difundir a reforma ortográfica da Suécia, ao mesmo tempo que servia de guia geográfico dos estudantes, rapidamente se transformou num bestseller internacional, várias vezes adaptado ao cinema.A narrativa assenta num tour d’horizon pelo país, incluindo lendas, folclore, vida animal, etc. Nils Holgersson, o protagonista, conduz-nos com malícia pelo seu universo encantatório. Pela primeira vez traduzido diretamente do sueco, por João Reis, e publicado em capa dura, o volume inclui as ilustrações que Bertil Lybeck fez para a edição de 1931.A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson através da Suécia• Sextante€18,80O Mocho Cego• E-Primatur€12,56Sob Céus Vermelhos• Quetzal€18,80Os Anos• Os Livrosdo Brasil€16,60As Ilhas dos Pinheiros• Relógio d’Água€17A Paixão• Elsinore€16,59