Livro "inédito" de Herberto Helder vai ser publicado em Maio

Um livro inédito de Herberto Helder (1930-2015), "em minúsculas", que revela uma faceta menos conhecida do poeta, a de repórter em Angola, no semanário Notícia, é publicado no dia 4 de maio, foi esta quarta-feira anunciado. "em minúsculas" reúne crónicas e reportagens realizadas pelo poeta, e estava previsto ter sido editado em Março, pela Porto Editora (PE).

"O trabalho de edição, propriamente dito, demorou mais do que prevíamos, e por isso tivemos de adiar a data de saída", disse à agência Lusa fonte da PE. O livro resulta da investigação, transcrição, revisão e selecção de textos por Daniel Oliveira, filho do escritor, Diana Pimentel e Raquel Gonçalves, e reúne o trabalho jornalístico de Herberto Helder realizado em Angola, entre Abril de 1971 e Junho de 1972, que assinou como Herberto Helder e Luís Bernardo.

Daniel Oliveira assina o prefácio, no qual se lê: "Se perguntassem a Herberto Helder se alguma vez foi jornalista é possível que respondesse, com um sorriso irónico ou até alguma irritação, que não. Diria, talvez, que escreveu no Notícia para poder viver em Angola. Assim como antes escrevera em jornais da metrópole por ‘coisas de dinheiros’". "E se olharmos para o jornalismo que quotidianamente era e é feito é justo dar-lhe razão. Recusa a impessoalidade competente, foge da narrativa de consumo confortável, não se compartimenta em géneros com as suas respectivas receitas e sorri de quase tudo, que é o que quase tudo merece", prossegue Daniel Oliveira.