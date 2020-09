Juan Gómez-Jurado: "Tenho de saber para onde vou"

O thriller literário descobriu que para viver no século XXI teria de aproximar o mundo real e a televisão às páginas dos livros. Nos últimos anos, as histórias andam a ficar mais presentes, reais, imagéticas. Rainha Vermelha apresenta Antonia Scott ao leitor como alguém que pensa no suicídio três minutos por dia - um bom ponto de partida para uma conversa telefónica com o seu criador, o escritor espanhol Juan Gómez-Jurado.A Antonia é uma personagem especial, difícil de conhecer. Isso torna complicado criar formas para se aproximar da personagem. Os cientistas falam da existência da matéria obscura, não têm provas da sua existência, apenas sabem que está aí, porque há uma força, há algo que indica que existe. Com a Antonia passou-se o mesmo, eu intuí que existia uma personagem com estas características. E aos poucos tentei aproximar-me dela. Isso ficou mais fácil quando criei o inspetor Jon Gutiérrez, porque é mais fácil de entender, mais ameno.O Jon é uma personagem carinhosa, inteligente e que, por causa disso, consegue percebê-la. E ele é muito generoso, daria a sua vida para a proteger. Mas quando começa o livro não está aí, está envolvido numa situação bastante feia. A única forma que tem de sair daí é ajudar alguém, trazer a Antonia para a trama.Levei 18 a 20 meses para conseguir um manuscrito. O primeiro ano passei a ler documentação e a escrever a estrutura. Sou um escritor de mapa, antes de escrever uma palavra, tenho de saber para onde vou.Este caso foi distinto, primeiro vieram as personagens e depois a história. É a primeira vez que o faço. Depois de construir as personagens, a história foi surgindo. Escrevi quase 800 páginas da biografia da Antonia, antes sequer de começar a escrever o livro.É um género muito flexível. Podes criar vários cenários para problemas distintos. O thriller é a metáfora perfeita do século XXI. Todos os géneros têm as suas regras, códigos internos que reconhecemos como certos e nos ajudam a estabelecer a verosimilhança da história e que tipo de história estamos a ler ou a ver. O thriller tem três pilares fundamentais, um perigo físico, outro social e um contrarrelógio. Com estas três coisas consegues criar um mundo para as personagens, no dia a dia, sem nenhum tipo de metáfora, de subterfúgio, sem necessidade de explicar o argumento, que as aproxima muito do século XXI.Antes do género, penso nas histórias. Comecei a ler e a dar-me conta de que gostaria de ser escritor com 13 anos. Provavelmente a minha geração é a última que equilibrou a literatura com a televisão. Hoje é impossível. Aos 13 anos lia thriller e fantasia, desde Ken Follett a Tolkien. E quando penso em histórias, elas seguem esse caminho. Eu acredito que as histórias existem e que os escritores trabalham para lhes dar forma.