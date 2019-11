Inês Meneses, radialista na Radar e com programas na Antena 1 e no Expresso, vai lançar o segundo livro em nome próprio (tercerio se contarmos com um livro que reunia as crónicas que escrevia sob pesudónimo num jornal nacional).O Caderno de Encargos Sentimentais é um compêndio de "pensamentos e reflexões do quotidiano" que a radialista da Radar foi escrevendo no mural de Facebook. "São pequenas observações, algumas com música", refere Inês Meneses no comunicado que acompanha o anúncio do livro que será apresentado no Lux, dia 5 de dezembro pelas 19 horas, com a autora e o radialista da Radar Pedro Ramos a passar música.Em 2018 a radialista editou um livro intitulado "Amores (Im)Possíveis". Na altura, em entrevista à SÁBADO, referiu que estava a pensar editar também em livro algumas das conversas que foi mantendo no programa Fala Com Ela, na Radar.