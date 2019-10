Harold Bloom, o polémico guardião do cânone ocidental

Morreu esta segunda-feira Harold Bloom, um dos mais influentes críticos literários do século XX e também um dos mais criticados pelo elogio constante da literatura ocidental e masculina - a sua obra defende a superioridade de um "cânone ocidental", onde inclui exclusivamente a literatura europeia e americana. Morreu no hospital New Haven, no Estado de Connecticut, noticiou o New York Times depois da confirmação da sua mulher, Jeanne Bloom.

O crítico e professor da Universidade de Yale deu a sua última aula na quinta-feira - foi nesta universidade e na sua obra publicada que defendeu autores Shakespeare, Chaucer ou Kafka como os grandes génios literários. Ao primeiro chegou mesmo a chamar Deus e a declarar que "mudou a percepção do que é ser humano" - publicou em 1998 "Shakespeare: The Invention of the Human" [Shakespeare: a invenção do humano]. Em obras como "The Western Canon: The Books and School of the Ages" [O canone ocidental: os livros e escola dos tempos, numa tradução livre] ou Genius: A Mosaic of One Hundred Exemplary Creative Minds [Génios: um mosaico de cem mentes criativas exemplares, numa tradução livre] argumentou que a grande literatura não foi sua contemporânea e é ocidental, o que lhe valeu críticas e algumas polémicas. Catalogou os seus críticos como Escola do Ressentimento e nela incluiu o feminismo, multiculturalismo e marxismo reforçando que a literatura não devia ser avaliada pelo seu conteúdo político ou pela sua origem.

Só mais recentemente, em 2011, em The Anatomy of Influence [A anatomia da influência, numa tradução livre] - obra que classificou como o seu canto do cisne - amacia as suas convicções de uma vida e afirma que nenhuma crítica séria pode ignorar a influência de geografias além da Europa e da América do Norte.

Era, portanto, sem vergonha, um leitor dos clássicos ocidentais - entre eles se incluem os portugueses Luís de Camões, Pessoa, Eça de Queiroz ou Saramago, que chegou a considerar o maior escritor vivo. "Detestava a saga Harry Potter e, de um modo geral, a cultura popular. Mas gostava de Álvaro de Campos e não desgostava de Saramago", escreveu o crítico literário Eduardo Pitta na sua página de Facebook, onde acrescentou que este é "o crítico literário mais influente dos últimos cem anos".

Vê-lo ler, podia ser assustador, contou ao New York Times certa vez Richard Bernstein, seu amigo e também professor. Dizia conseguir ler e absorver um livro de 400 páginas numa hora. Era por isso que se descrevia, nesse capítulo, como "um monstro".