Flea, dos Red Hot Chili Peppers, vai editar uma biografia

Depois de Life de Keith Richards ou Born to Run de Bruce Springsteen, é agora Flea que vai lançar a sua biografia (ou livro de memórias, como tem sido apelidado). O título do livro é Acid for the Children (Ácido para as Crianças, numa tradução livre). O lançamento está programado para 25 de Setembro de 2018.





Na descrição do livro pode ler-se: "O icónico baixista e co-fundador dos imortais Red Hot Chili Peppers finalmente conta a sua fascinante história de vida, completa com com os maravilhosos pontos altos e os miseráveis baixos que se esperariam de um rato das ruas de LA e que se tornou numa estrela de rock famosa a nível mundial".





O mítico baixista anunciou através de um comunicado, em 2014, que estava a trabalhar num livro no qual iria "partilhar histórias da sua vida intensa e dinâmica". A obra prometia documentar a sua infância em Nova Iorque e o período onde viveu em Los Angeles e começou a entrar no mundo da música popular.O comunicado prometia ainda uma tentativa de retratar a sua amizade e colaboração com Anthony Kiedis, o vocalista dos Red Hot Chili Peppers, bem como as suas provações com drogas pesadas "e a ainda a tumultuosa viagem criativa dos lendários Red Hot Chili Peppers através das suas várias encarnações dos últimos 30 anos".