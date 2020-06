Feira Virtual: 15 escritores recomendam livros para a quarentena

Desengane-se quem pensa que ser escritor torna mais fácil a tarefa de falar e pensar sobre livros. Das dezenas de autores que a SÁBADO contactou para que recomendassem dois livros, um nacional e um estrangeiro, para a Feira do Livro virtual que pode encontrar abaixo, muitos não se sentiram capazes de nomear apenas dois.Ainda assim, 15 escritores nacionais sentiram-se à altura do desafio. As suas recomendações, abarcando quase todos os géneros literários e épocas, da Antiguidade Clássica até 2020, compõem alguma da melhor literatura disponível em português.Uma Solidão Demasiado RuidosaBohumil Hrabal"Texto mais que sublime, ternamente humano, de um enorme escritor checo. As aventuras e desventuras deste pobre homem no meio de livros velhos e amores que se foram. Garanto: é uma obra-prima"144 p. • Ed. Antígona€13,50Contos CompletosMário Dionísio"Sim, são todos os contos, e são todos maravilhosos. Desde os primeiros que publicou, ainda nos anos 40, às coletâneas dos anos da maturidade. Ler Mário Dionísio é ver a inteligência"520 p. • Ed. Casa da Achada€25Procurai a Minha FaceJohn Updike"Uma jovem aspirante a jornalista cultural de Nova Iorque procura uma velha pintora retirada no Vermont, que vai recapitulando a sua vida no centro da grande revolução artística de que foi participante e espectadora"268 p. • Ed. Civilização€5ObnóxioAbel Barros Baptista"Pequenos diálogos sobre coisas avulsas em que personagens filosofam em veia humorística aguda. Não se encontra na literatura portuguesa nada de semelhante, e não tem explicação, só lendo"208 p. • Ed. Tinta da China€15,90Um Terrível VerdorBenjamin Labatut"Difícil de catalogar, mistura harmoniosamente realidade com ficção, ciência com imaginação"176 p. • Ed. Elsinore€16,59Ministério da SolidãoRenato Filipe Cardoso"Poesia. Uma forma de escrever muito inteligente, com doses substanciais de humor e melancolia"142 p. • Ed. Flâneur€15Moby DickHerman Melville"Como os grandes romances, é uma alegoria para diversas coisas, e parece corresponder ao que estamos agora a viver: defendemo-nos do inimigo no nosso confinamento"614 p. • Ed. Relógio d’Água€24,23Descrição Abreviada da EternidadeDiogo Leite Castro"Aborda situações do nosso tempo através de uma escrita impecável: a vivência urbana e as várias dimensões de viver com o outro"242 p. • Ego Ed.€15,10Mulheres de CinzaMia Couto"Além da escrita magnífica de Mia Couto, é uma boa oportunidade para mergulhar noutra época e noutro mundo"408 p. • Ed. Caminho€18,80O Nosso Agente em HavanaGraham Greene"Um livro delicioso, com a particularidade de se passar nos anos 50. À moda dos escritores ingleses, muito fácil de ler e cheio de humor e ironia"312 p. • Ed. Dom Quixote€16,90Torto AradoItamar Vieira Júnior"Um livro muito duro, que se passa no Brasil das favelas, mas muito bem escrito e, apesar de forte, fácil de ler. É um grande escritor"280 p. • Ed. Leya€15,50O Meu IrmãoAfonso Reis Cabral"O Afonso, que é trineto do Eça, é muito novo, já ganhou não sei quantos prémios e escreve que é uma maravilha. É um livro muito bonito"368 p. • Ed. Leya€15,50Elogio da LentidãoLamberto Maffei"As consequências neurológicas, comportamentais, psíquicas e emocionais que a imparável revolução tecnológica está a produzir"132 p. • Ed. 70€16,90Os PoemasGastão Cruz"Gastão Cruz é o maior poeta português da atualidade. Poemas capitais de uma voz viva que a todos se dirige"392 p. • Assírio & Alvim€28O Jogo do MundoJulio Cortázar"Leitura fundamental, bastante lúdica e sempre atual, além de ser de um grande autor. Sobre a arte em geral e a escrita em particular"632 p. • Ed. Cavalo de Ferro€25,49Que Importa a Fúria do MarAna Margarida de Carvalho"É sempre gratificante descobrir um autor que abre portas para um novo mundo, ainda por cima com esta maturidade"240 p. • Ed. Teorema€15,90O BanquetePatrícia Portela"Um livro experimental lúdico e acessível, que não obriga a ter lido o original de Platão, mas ajuda a entender melhor toda a literatura"324 p. • Ed. Caminho€14,90ElevaçãoStephen King"Uma belíssima novela para adolescentes perdidos, que pode e deve ser lida por adultos. Também entretém e ajuda a pensar"120 p. • Ed. Bertrand€14,40As Intermitências da MorteJosé Saramago"Uma obra plena de graça, de ironia, de humor corrosivo e de crítica social, com o estilo inconfundível do nosso Nobel da Literatura"232 p. • Porto Ed.€16,60História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a VoarLuís Sepúlveda"Uma história improvável, terna e divertida que aposta no valor do compromisso, da solidariedade e da esperança"144 p. • Porto Ed.€15,50Crónica, Saudade da LiteraturaManuel António Pina"Crónicas, como todas as boas crónicas, sobre tudo. Uma faceta interessante, que prova que a crónica é um género literário maior"672 p. • Assírio & Alvim€19,90Os Últimos Dias da HumanidadeKarl Kraus"Peça gigantesca (de pelo menos 9h), genial e absolutamente terrível sobre a I Guerra Mundial e o que levou o mundo a perder a cabeça"960 p. • Ed. Húmus€25Autobiografia do VermelhoAnne Carson"Poeta que me interessa muitíssimo, Anne Carson é também académica e tradutora helenista. Aqui, trata-se sobretudo de contar (com) a vida das palavras"168 p. • não (edições)€15TerceiraNuno Moura"Um diálogo, uma longa carta a um compagnon de route (o leitor, um literato), onde se confessa pouco, mas se enfrenta muito. O crítico Manuel de Freitas chamou-lhe o primeiro grande poema épico lusitano do século XXI"80 p. • Ed. Douda Correria€10Pessoas NormaisSally Rooney"Duas personagens erráticas e complexas, unidas pelo amor e o desamor, pela juventude e os seus erros, pela dependência emocional e as bifurcações nas nossas vidas"248 p. • Relógio d’Água€15,75Espero Por Ti na Próxima TempestadeYves Robert"Entre o realismo mágico e a fábula realista, é um belo romance de estreia sobre um miúdo que fica cego ao ser atingido por um relâmpago"232 p. • Ed. Planeta€16,95O Último MugidoGermano Almeida"Uma narrativa aliciante, que aproxima o leitor das personagens a ponto de sentir que convive com elas e se envolve no seu destino"344 p. • Ed. Caminho€18,90OdisseiaHomero"O texto da Odisseia encanta-nos quando nele mergulhamos, e as notas de Frederico Lourenço ampliam admiravelmente o ‘prazer do texto homérico’"688 p. • Ed. Quetzal€24,40O Crime do Padre AmaroEça de Queirós"Um dos melhores romances da literatura portuguesa. Apesar de ter um grande estilo, Eça não se enamora por ele"512 p. • Porto Ed.€8,60Servidão HumanaW. Somerset Maugham"Romance que, através de uma história simples, fala sobre algo profundo - o talento de um grande narrador"704 p. • Ed. Asa€20,50