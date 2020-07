Desde Os Últimos Dias dos Nossos Pais, publicado no início de 2012, que Joël Dicker escolhia o caminho mais fácil. É o próprio que o diz, na entrevista abaixo, quando se refere à dificuldade em escrever sobre Genebra e a Suíça e de as imaginar como locais de ficção.Em O Enigma do Quarto 622, o seu quinto romance, vence os medos, atira-se aos lobos com uma história que começa em Genebra e vai até Verbier, nos Alpes suíços. O nome do protagonista e narrador? Joël Dicker.[Risos] Não sei… É uma boa questão. Primeiro, queria arrancar com uma menção ao Bernard de Fallois [o editor parisiense que descobriu Joël Dicker e faleceu no início de 2018]. Comecei a escrever o livro pouco depois de ele morrer e queria partilhar com os meus leitores quem ele era e quão especial era. Faria sentido colocar a nossa história numa ficção, porque foi através da ficção que nos conhecemos. Decidi criar uma trama à volta disso e foi então que percebi que tinha de fazer algo acontecer no apartamento do narrador: então lembrei-me de conhecer uma vizinha e começar uma relação.Certo, precisava de algo que fizesse o narrador sair de casa e ir para os Alpes. Precisava que algo acontecesse para o narrador fugir. E um coração partido é sempre uma boa razão para partir.Nunca o fiz, mas tenho desejo de o fazer. Foi algo que tentei fazer para este livro, fechar-me num hotel e escrever por uns dias. Só para ver se resultava. Nunca o fiz porque sou uma pessoa de rotinas e a minha rotina de escrever passa por estar num sítio e ir para outro, específico, para escrever. Num hotel não sei se conseguiria, pois implicaria estar todo o dia no mesmo quarto.Houve duas razões principais. Primeiro, tinha a ver com as memórias que eu tinha com o Bernard, que é a tal ficção que criei no início. Achei que devia manter o nome do Joël como narrador, por uma questão de coerência. Depois lembrei-me que poderia ser algo que poderia usar como truque para mostrar ao leitor que sou eu quem tem o poder no romance. Como autor, posso passar 10 páginas a descrever todos os detalhes de uma personagem, a sua fisionomia, psicologia, mas se o leitor decidir que é diferente disso, ele será diferente disso. Mesmo que tente lutar contra isso, é o leitor que decide. Eu vi isso com os meus livros no passado. Por exemplo, o Marcus Goldman em A Verdade Sobre O Caso Harry Quebert. Criei esta personagem para não ter nada a ver comigo. Queria que houvesse uma distância entre mim, o escritor que escreve a história e o Marcus, mas toda a gente me dizia, e ainda me dizem, que o Marcus sou eu. Não: é o Marcus, que vive em Nova Iorque. Eu sou o Joël e vivo em Genebra. E quando saiu a série de televisão, as pessoas continuavam a comentar, indignadas, que o Marcus não era parecido comigo. E eu dizia: Mas não sou eu! [Risos] É o leitor que decide, sempre. Optar por chamar a este protagonista e narrador Joël Dicker é uma espécie de choque elétrico para o leitor: assume logo que sou eu, mas depois não sou.