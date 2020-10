Colson Whitehead: "Quanta violência policial não é filmada?"

Um reformatório na Flórida (Dozier), que fechou em 2011, serve de inspiração para Colson Whitehead contar a história de Elwood Curtis, um jovem negro que entra na universidade, mas que por causa de um mal-entendido é enviado para o reformatório Nickel, onde a realidade destruirá o otimismo criado pelo Movimento dos Direitos Civis nos 60s nos Estados Unidos. Falámos com o escritor, que venceu o seu segundo Pulitzer de ficção com este Os Rapazes de Nickel.Exato, foi em 2014 que ouvi pela primeira vez esta história. Foi no ano dos protestos em Ferguson, no Missouri, por causa da morte do Michael Brown. E com isso presente, ter ouvido a história das mortes daqueles estudantes, teve algum impacto, num verão em que os polícias não estavam a ser responsabilizados pelas mortes de negros, da mesma forma que os guardas e os superintendente da escola Dozier não foram responsabilizados. É tudo parte de um exemplo maior de como as pessoas abusam do poder e nunca são trazidas à justiça.Em 2017. As coisas não mudaram muito, os protestos só se tornaram maiores, com a morte do George Floyd, espalharam-se e continuam a acontecer. Mas em termos de legislação, nada mudou.Estava no Twitter e alguém escreveu um tweet com uma reportagem sobre o local, que fechou em 2011. Estavam a fazer escavações na propriedade, porque queriam vendê-la, e descobriram um cemitério que não estava nos registos. Encontraram 55 estudantes. Alguns deles morreram de causas naturais, alguns tinham marcas de tiros de caçadeira nas costelas, outros tinham traumas nos crânios.Em 2014 havia um assassínio registado em vídeo, o do Michael Brown. Quantos exemplos de violência polícia acontecem que não captados, porque não está ninguém a filmar? Se há esses, também há outros, obviamente. Ninguém quer saber de gente pobre, de crianças pobres negras. Senti-me sem poder, por perceber que esta é a forma como o mundo funciona: os poderosos aproveitam-se de quem não tem poder e nada acontece. Isso tornou a história indelével.Poderia ter situado em 2011, quando a escola fechou, ou em 1945, mas 1963 é o expoente máximo dos Movimentos dos Direitos Civis, por isso é um tempo de possibilidade. Mas também é o expoente máximo de Jim Crow, as leis que restringiram a vida dos negros.Não é necessário forçar paralelos entre o racismo dos 60s e o de agora. Algumas coisas mudaram mas muitas não mudaram. Essas analogias e comparações já estão lá, como escritor não tenho de obrigar o leitor a fazer as ligações.Seria alguém que não pertencia lá. Da mesma forma que jovens negros, homens e mulheres, são parados pela polícia e vão tirar a carteira e a polícia pensa que é uma arma e a vida deles muda para sempre. Se sais de casa cinco minutos antes ou depois, um encontro com a polícia pode mudar-te a vida para sempre. Eu sabia que ele seria enviado para lá por acidente e que seria um bom estudante. A partir daí nasceu o paradoxo de 1963.