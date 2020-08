Billie Eilish: uma estrela, dois contos de fadas

Se tem crianças crescidas, pré-adolescentes ou mesmo adolescentes, é quase certo que elas saibam quem é Billie Eilish. É provável até que sejam seus fãs, ou pelo menos que já tenham pedido para aumentar o volume da rádio ao reconhecer Bad Guy, o astronómico single que se sagrou uma das canções mais ouvidas em todo o mundo o ano passado, ou My Future, a sua mais recente canção, lançada a 30 de julho.Não é difícil perceber o apelo deste astro de 18 anos para os jovens da sua faixa etária: logo à superfície, a sua espontaneidade e rebeldia tornam-na uma entidade de um magnetismo inegável para uma certa altura da vida. Mas, para lá do discurso combativo e da postura excêntrica, uma série de nuances fazem de Eilish um fenómeno legitimamente interessante, como ajudam a explicar as duas biografias não oficiais agora editadas em Portugal.Porventura a mais eficaz a dar conta das complexidades da tarefa é, de Adrian Besley, editado em português pela Nuvem de Tinta. Se acha que uma rapariga de 18 anos é demasiado nova para merecer uma biografia, provavelmente tem razão, mas isso não torna o percurso de Billie, que aos 13 ficou famosa graças às canções que compunha no quarto com o irmão, Finneas, menos interessante.Com uma linguagem adaptada ao público adolescente, o livro, mais adequado para fãs confessos do que para apreciadores casuais - e provavelmente mais apreciado por jovens acostumados à leitura - conduz-nos pelo universo estético de Billie (as canções, a roupa extravagante, os videoclipes provocadores) sem esquecer o que torna o seu caso tão único no cenário pop atual: a elevada independência e liberdade criativa de que gozam os irmãos, a sua genuinidade perante a máquina mediática ou a recusa de Billie de se sexualizar para vender discos. Tudo com um elevado grau de detalhe nas descrições de cada fase da sua carreira e sem esquecer, obviamente, as componentes pessoais da cantora: a batalha com a síndrome de Tourette, o veganismo e o feminismo.Se tem filhos mais novos, pouco habituados a ler ou intimidados por grandes volumes, talvez seja boa ideia optar por, de Malcolm Croft, uma edição da Booksmile, bastante mais visual (embora de leitura menos estimulante) que procura narrar de forma apelativa a mesma história de serendipidade e criatividade que levou às bocas do mundo Billie, a norte-americana nascida em dezembro de 2001 que já ganhou cinco prémios Grammy e bateu recordes que a puseram no Guinness.