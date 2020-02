O holandês Benjamín Labatut não quer que o leitor chame romance a Um Terrível Verdor. Então o que será isto? Um livro de ensaios mascarados de contos? Ou um livro de contos mascarado de ensaios? É um labirinto de ideias do qual é difícil encontrar a saída: resta ler o livro de uma ponta à outra e embarcar numa viagem à ciência do início do século passado que ajuda a compreender a confusão que paira no mundo de hoje.É impossível fazer justiça a estas histórias sem recorrer aos mecanismos da ficção. E isso também é verdade para as ideias que inspiraram estas histórias, porque são ideias muito abstratas, difíceis de compreender ou de colocar em palavras. Embora os eventos reais que inspiraram as minhas histórias sejam fascinantes, há outros níveis, de verdade, de realidade, que a não ficção não conseguiria explicar. Os factos são limitativos: não falam sobre o que vai na cabeça das personagens, de como estas ideias que alteraram a história ganharam vida. Interessa-me a ciência concreta, a história que está no livro, mas também o seu significado maior. A ficção faz o leitor compreender - seja intuitiva ou esteticamente - aquilo que ele não consegue entender intelectualmente sem ter uma licenciatura em Física, Química ou Matemática. Assim consegue apreciar a beleza, o mistério e o horror destes assuntos.Muito do que eu escrevo vem de uma obsessão minha por perceber o fundamental das questões. Sou fascinado por pessoas que conseguem ver aquilo que outras não conseguem, ou aquelas que são suficientemente corajosas para olhar além do óbvio ou do que assumimos como conhecimento. Cheguei a estas histórias pela minha necessidade de compreensão do mundo. E sou particularmente fascinado com as coisas que não conseguimos compreender, como os buracos negros, a Mecânica Quântica ou a Matemática muito abstrata. Este livro nasceu da minha procura por ideias e essas ideias levaram a que escrevesse estas histórias.Na verdade não existe qualquer tema da atualidade no livro, uma vez que estou a olhar para há mais de 100 anos, até aos primeiros 30 anos do século XX. O que os torna atuais, provavelmente, é a forma como estamos a viver um período de mudança ao nível político, científico, espiritual e mental muito semelhante ao que se viveu naquele período.Estamos a ser um bocado abanados. Fomos apanhados num tempo caótico e turbulento que dificulta a nossa compreensão do mundo. Toda a gente sente que a realidade já não é compreensível, factos e ficção, real e irreal, parece cada vez mais difícil distingui-los. A forma como olhamos para o mundo atualmente - e a dificuldade em compreendê-lo - pode ser encontrada num tempo diferente, mas em que as coisas não eram assim tão diferentes. Mais ou menos, nos primeiros 30 anos do século passado.A minha investigação leva-me a crer que isso começa a acontecer quando as ciências físicas começam a aperceber-se das suas próprias limitações, ou seja, quando compreendem que o mundo é bem mais estranho do que imaginavam. Foi uma altura em que os efeitos secundários de uma série de aperfeiçoamentos científicos se começaram a tornar evidentes.Sim, por favor, não lhe chamem romance. Eu sei que toda a gente o irá fazer, mas eu não gosto de romances. Não os leio e não me sinto capaz de escrever um. Isto é algo diferente, é um livro estranho sobre ideias estranhas e penso que o formato do livro reflete isso. Para ser honesto, pensei que seria mais difícil publicá-lo, porque o livro parte de um ensaio que tem apenas um parágrafo ficcional e que é seguido por dois contos pouco convencionais, que são baseados em factos, e termina com uma novela que é claramente ficcional, apesar de a ciência que refiro ser tão precisa quanto possível. Mas tive a intenção de as escrever como ensaios, porque sou preguiçoso e pouco imaginativo.