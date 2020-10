A íntima beleza universal de Louise Glück

A decisão foi conhecida ao meio-dia de hoje, numa cerimónia transmitida online a partir de Estocolmo. O júri sustentou a decisão pela "sua inconfundível voz poética que com austera beleza torna universal a existência individual".

Glück, que em 2015 tinha recebido das mãos do Presidente Barack Obama a Medalha Nacional de Humanidades, é considerada uma das poetisas americanas mais talentosas da contemporaneidade. A sua escrita influi numa estética que parte de um eu poético solitário, confessional, marcado pelo desalento, pela rejeição e pela perda e que, ao mesmo tempo que se fecha na sua agonia, se apoia em mitos para exalar um questionamento audaz do mundo.

Nascida em 1943 em Nova Iorque, a poeta de 77 anos, que na juventude sofreu uma anorexia nervosa que a empurrou para um duro tratamento de sete anos, estreou-se em 1968 com Firstborn, uma obra que chamou logo a atenção da crítica pelo domínio da técnica e pelo estilo da narrativa que convoca o leitor a explorar os seus sentimentos mais profundos.



Entre as suas doze coleções de poesia, destacam-se o seu mais recente Faithful and Virtuous Night (2014), vencedor do National Book Award, The Wild Iris (1992), pelo qual recebeu o Pulitzer em 1993, The Triumph of Archiles (1985) ou Averno (2006, considerados dois dos seus melhores livros. Poems 1962 – 2012 (2012) é a sua mais abrangente coletânea poética.

Eleita Poet Laureate em 2003, a autora norte americana frequentou as Universidades de Sarah Lawrence e de Columbia, mas não chegou a concluir nenhum curso. Entre as suas principais referências, Glück destaca os nomes dos poetas Léonie Adams e Stanley Kunitz, ambos seus professores na Columbia University's School of General Education.

Ao longo da sua carreira, a poeta, que é neta de emigrantes judeus da Hungria, recebeu inúmeros prémios, entre os quais se evidenciam o Prémio Pulitzer, o Bollingen, o PEN, o Lannan, o National Book Critics Circle Award ou o Prémio da Academia Americana de Poetas. Atualmente Glück leciona na Universidade de Yale e mora em Cambridge, Massachusetts.

O Nobel atribuído a Louise Glück foi, de certa forma, uma surpresa, dado que a lista de favoritos apontava para outros nomes, como a da canadiana Anne Carson, do queniano Ngugi wa Thiong’o, da ficcionista Maryse Condé ou o do já várias vezes mencionado Haruki Murakami.



Em 2019, o prémio foi entregue em dose dupla e não se livrou de polémica: ao austríaco Peter Handke, vencedor do Nobel 2019, devido às posições políticas do autor que é apoiante do ex-líder sérvio Slobodan Milosevic; e à polaca Olga Tokarczuk, vencedora do Nobel 2018, que recebeu o galardão com um ano de atraso na sequência do escândalo sexual que rebentou em 2017 e envolveu o dramaturgo francês Jean-Claude Arnauld, marido de uma ex-membro da Academia Sueca, Katarina Frostenson.

Este ano não haverá cerimónia presencial, devido à Covid-19, e a entrega do prémio Nobel será substituída por uma cerimónia transmitida pela televisão, a 10 de dezembro, com os premiados a receberem o galardão nos seus países. Segundo o comité do Nobel, Laura Glück acolheu bem a notícia, embora "com surpresa". O Prémio Nobel da Literatura tem um valor monetário de 1 milhão de euros.