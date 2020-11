a maior parte dos leitores estará familiarizada com o sentimento: ouvir falar ad nauseum de um autor "clássico" ou "canónico" de quem nada lemos, ainda que tenhamos bastante vontade de conhecer mais. Os labirínticos jogos semânticos de James Joyce, os profundos questionamentos filosóficos de Fiódor Dostoievski ou a prosa obtusa de Thomas Pynchon são alguns exemplos comuns, e levantam necessariamente a questão de "por onde começar".Pode-se optar pelos títulos mais conhecidos, mas com algum azar deparamo-nos logo com outro problema: a leitura não flui, não nos adaptamos ao estilo do autor e vemo-nos logo com um tijolo na mão a que não sabemos bem o que fazer, além de ocupar espaço na prateleira.A recente edição de A Menina dos Anos, aclamado conto do japonês Haruki Murakami anteriormente apenas publicado em Birthday Stories, uma antologia dedicada ao tema do aniversário, traz à mente esta problemática. Murakami não é exatamente conhecido pela brevidade do discurso - Kafka à Beira-Mar tem várias centenas de páginas, e 1Q84 ultrapassa largamente as mil -, e a edição da Casa das Letras, com apenas 50 páginas (muitas delas ilustradas), afigura-se um excelente ponto de partida na jornada da sua descoberta.Aproveitamos o pretexto para recomendar outros quatro (pequenos) livros, contos e novelas, que poderão servir de introdução a alguma da melhor literatura da história recente. Boas leituras.Ed. Casa das Letras • €14,90Com disposição, este conto sobre uma menina que completa 20 anos e é forçada a trabalhar nesse mesmo dia lê-se de uma assentada. O mesmo não se pode dizer dos grandes títulos de Murakami, Norwegian Wood, Kafka à Beira-Mar ou o titânico 1Q84, mas não se deixa de descobrir, nesta história que faz mais perguntas do que aquelas a que responde, alguma da magia e de um ligeiro surrealismo característicos de um dos maiores escritores vivos, acompanhados de excelentes ilustrações de Kat Menschik.Ed. BIS • €5,95A mais reconhecida novela de Lev Tolstoi é a sua primeira após a radical conversão espiritual que experienciou no fim dos anos 1870, e, embora tenha pouco a ver com os seus títulos mais conhecidos, Guerra e Paz e Anna Karenina, reflete a filosofia cristã espelhada nos seus ensaios posteriores, incluindo O Reino de Deus está Dentro de Vós, e no seu último romance, Ressurreição. Nela, acompanhamos o confronto súbito de Ivan Ilitch com a perspetiva da morte, e as reflexões que ela lhe desencadeia sobre o verdadeiro significado de uma vida bem vivida.Ed. D. Quixote • €13,90Conhecido por tramas emotivas e histórias monumentais de romances como Cem Anos de Solidão e Amor em Tempos de Cólera, é possível que Gabriel García Márquez se tenha destacado de igual maneira nas novelas e nos contos. É o caso deste seu último romance, em que não abdica do hábito de abrir o texto com uma frase memorável: "No ano dos meus noventa anos quis oferecer-me uma noite de amor louco com uma adolescente virgem." Nesta demanda, o protagonista encontra, pela primeira vez na vida, o amor, ainda que na pessoa de uma menor de 14 anos.Ed. Relógio d’Água • €5Há um contraste evidente entre o enorme caderno que compõe Moby-Dick, uma das obras canónicas da literatura ocidental, e as meras 60 páginas de Bartleby, conto sobre um escrivão que, pouco depois de ser contratado, decide recusar trabalhar com a agora célebre resposta: "Preferiria não o fazer." Mas na dimensão filosófica que permeia ambas as obras existe uma ligação bastante mais profunda, bem como a chave para a compreensão do estilo de Herman Melville. A atitude de Bartleby é hoje reverenciada no seio do antiautoritarismo.Ed. Casa das Letras • €14,90O primeiro clássico de John Steinbeck é também essencial na compreensão do seu percurso posterior: baseada nas próprias experiências enquanto trabalhador de campo migrante, a novela situa as dificuldades da América rural no período da Grande Depressão, abrindo caminho para o seu magnum opus, As Vinhas da Ira, escrito dois anos depois (e que lhe valeu o Prémio Pulitzer), e, mais tarde, A Leste do Paraíso. Esta trilogia de obras é considerada a principal responsável pelo Prémio Nobel da Literatura que lhe foi atribuído em 1962.