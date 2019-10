À beira de completar 80 anos e 60 de carreira como artista plástico, José de Guimarães vê 170 gravuras das mais de 400 obras de sua autoria que doou à Biblioteca Nacional de Portugal serem integradas numa exposição que revisita diferentes temáticas e traços da sua atividade. Para o curador Pedro Campos Costa, que partilha os créditos da exposição com Raquel Henriques da Silva, esta é uma "viagem sem destino, sem princípio ou fim", espalhada por quatro salas que comunicam com uma quinta, redonda, central.Atravessá-las é também atravessar as diferentes realidades e espaços temporais que José de Guimarães foi retratando entre os anos 60 e a atualidade - das séries inspiradas no México, em África e no Oriente às da sua geografia mais próxima.Ainda antes de se entrar nas salas, estarão expostas, na parte de fora, as matrizes das águas fortes, serigrafias e outras técnicas de gravura do artista plástico vimaranense.Associada a Volta ao Mundo: Obra Gráfica de José de Guimarães, a Imprensa Nacional lançará um catálogo raisonné bilingue (português e inglês) com o mesmo título da exposição.Biblioteca Nacional • Campo Grande, Lisboa • 9h30-19h30 (Sáb. só até 17h30; fecha dom.) Grátis